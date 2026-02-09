奇美醫院中醫分期論治 改善慢性阻塞性肺病者肺活量

記者王勇智／臺南報導

67歲退休焊接工陳先生，菸齡高達40年且受慢性阻塞性肺病困擾15年以上，即便近5年已戒菸，但肺活量檢測仍逐年下降，113年時僅餘29%，屬重度功能受損。經奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾診斷為「痰瘀互結、營衛不調、腎氣虛」，開立中藥調理2週後，夜間喘促次數明顯減少，不再需要使用氧氣；持續治療4個月後，步行距離進步至1公里；半年後肺活量提升至40%，不僅類固醇使用頻率降低，更隨夜尿次數減少後，睡眠品質也明顯改善。

梁祐爾表示，慢性阻塞性肺病是一種影響全身健康的慢性疾病，不只是肺部問題，常合併氣喘、心血管疾病、睡眠障礙、營養不良甚至肌少症，這些問題彼此影響，形成惡性循環。奇美醫院透過中醫「分期論治」方式，針對病人不同病程進行「分期調理」，臨床證實能有效減少急性發作次數，提升病人生活品質，也讓病友不再因天氣變化就足不出戶，病人打造長期穩定的照護策略。

梁祐爾指出，吸菸是造成慢性阻塞性肺病與氣喘的重要原因之一。長期吸菸會破壞肺部結構，讓呼吸道長期處於發炎狀態，即使成功戒菸，但受損的肺部功能難以完全恢復，清痰能力下降加上免疫力弱，一個「看起來很普通的感冒」就容易誘發急性惡化，陷入反覆的循環，若出現「氣喘－慢性阻塞性肺病重疊症候群」，症狀比單純氣喘更難控制。

梁祐爾說，病人往往不只「肺不好」，還常伴隨高血壓、氣喘、肺動脈高壓、睡眠障礙，甚至營養不良與肌少症。當肌肉流失導致活動更困難，加上夜間喘促引發失眠，會讓體力加速崩解，陷入「愈不動、愈走不動」的困境，讓身心壓力進一步加重。

梁祐爾進一步表示，慢性阻塞性肺病對環境變化極為敏感，溫差劇烈、濕冷天氣、空氣品質不佳或粉塵刺激，都可能誘發喘促與痰量增加，普通感冒更可能演變成支氣管炎、肺炎，有時需仰賴氧氣機來維持血氧濃度。除了外在環境，部分病人也會發現飲食內容與症狀息息相關，例如寒涼、生冷或過於油膩的食物，可能使痰多、胸悶與呼吸不順更加明顯。

梁祐爾提到，中醫治療採取「分期調理」，並非一方到底，透過階段性治療、因人調整的長期策略，減少對外在刺激的過度反應，讓病人不易因天氣變化或日常活動而反覆發作，有助於改善體力、睡眠品質與整體生活功能。

梁祐爾強調，針對接受西醫治療但症狀仍反覆發作的慢性阻塞性肺病病人，加入中醫合療並非取代既有藥物，而是從體質、症狀表現與誘發因素著手，透過辨證論治，協助改善痰多、喘促、體力下降與睡眠不佳等問題。臨床經驗顯示，透過中西醫合療的方式，病人呼吸道發作次數減少、活動耐受度與生活品質逐步改善，也有助於降低類固醇使用頻率，提升長期疾病控制成效，讓慢性阻塞性肺病病人能在日常生活中走得更遠、喘得更少。

梁祐爾呼籲，慢性阻塞性肺病屬於慢性疾病，需長期觀察，病人切記不可因症狀稍有好轉就自行停藥，以免引發急性發作；建議應定期在西醫門診追蹤，並配合中醫體質調理。透過中西醫整合照護，逐步穩定病情、減少急性惡化，才能打破「喘、累、病」的惡性循環，守住生活品質、呼吸更輕鬆。

奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾(右)與營養科營養師林姿言共同表示，慢性阻塞性肺病屬於慢性疾病，病人不可因症狀稍有好轉就自行停藥，以免引發急性發作。(奇美醫院提供)