奇美醫院偏頭痛病友會 整合照護更完善

奇美醫院偏頭痛病友會，病友與家屬熱情參與。(奇美醫院提供)

記者林怡孜／台南報導

奇美醫院於22日舉行偏頭痛病友會，吸引近50位病友與家屬參與，從醫療治療、心理支持到生活管理，全方位協助病友更有效掌握自身病程。今年活動以青少年偏頭痛、冬季偏頭痛增加原因、日常誘發因子、飲食地雷與運動策略為主題，搭配臨床案例、病友經驗與專業講者分享。

奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，青少年若因頭痛影響課業，務必盡速就醫。（奇美醫院提供）

神經內科主任楊浚銘指出，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，不僅造成疼痛，更會牽動睡眠、情緒、壓力、社交與學習等層面，因此治療不應侷限於止痛，而是要從整體生活模式著手。他分享一名15歲學生案例，該名學生每當偏頭痛發作，宛如「腦中被電鑽鑽」，伴隨噁心、畏光、怕吵，甚至無法上課，家長誤以為是課業壓力所致。經門診診斷後，以急性期止痛藥與預防性治療，並施打CGRP單株抗體自費針劑，頭痛頻率從每週2、3次降至每月1、2次。透過建立「頭痛日誌」，發現巧克力、起司與長時間空腹是自己的誘發因素，再搭配規律運動與固定睡眠後，成功找回正常生活節奏。

楊浚銘提醒，若頭痛呈現週期性、影響學習並伴隨畏光怕吵，務必就醫。進入秋冬季節後，偏頭痛可能變得更頻繁。氣溫下降與氣壓變化會誘發頭痛，而冬季常見的高熱量與刺激性飲食，如紅酒、巧克力、乳酪、味精等，也可能是「隱藏地雷」。病友可以記錄飲食與作息，掌握個人誘發因子，並維持均衡飲食與充足睡眠。活動中也分享許多非藥物管理技巧，包括深呼吸、冥想、保持情緒穩定、避免空腹、維持固定作息等，皆能有效降低頭痛頻率。常見迷思「運動會加重頭痛」也在活動中被澄清：其實規律的有氧運動能促進腦內啡分泌，是醫學證實有效的預防方式，只需避免過於劇烈的強度即可。