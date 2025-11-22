奇美醫院偏頭痛病友會 整合醫學、心理與生活

記者王勇智／臺南報導

15歲的林同學長期飽受偏頭痛困擾，讓她畏懼上學、情緒低落，家人還誤以為是「課業壓力大」所導致。後經奇美醫院神經內科主任楊浚銘診斷，確診為青少年偏頭痛，並以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，充分說明及醫病共享決策(SDM, shared decision making)後，施打CGRP單株抗體針劑，頭痛頻率從每週2至3次下降至每月1至2次。

透過「頭痛日誌」建立，林同學發現巧克力、起司與長時間空腹是她的飲食地雷，調整飲食後症狀再度改善；再搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，整體生活品質明顯提升。透過多重治療措施介入，林同學終於重返正常學習節奏。

楊浚銘表示，目前已進入秋冬季節，許多偏頭痛病友會發現，在冬天發作的頻率或強度似乎增加了。這與氣溫驟降和氣壓變動有關，進而誘發或加劇頭痛。此外，冬天的飲食習慣也可能是個隱藏的地雷！為了保暖和過節，民眾可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，如過多的酒精（紅酒）、巧克力、乳酪等，這些都是已知的偏頭痛常見誘發因子。因此，在享受冬季美食的同時，偏頭痛病友應建立飲食紀錄，留意特定食物是否會引爆您的頭痛，並保持均衡飲食與充足睡眠，以穩定病情。

楊浚銘指出，偏頭痛不是大人的專利，許多青少年會抱怨頭痛、噁心想吐，甚至影響到上學和社交。然而，少年的偏頭痛有時症狀會比較不典型，例如頭痛時間較短，比較常是雙側頭痛，或以腹痛、疲倦表現為主。家長與老師常會誤以為只是「壓力大」或「太累」。如果孩子的頭痛是週期性、中重度、會影響日常生活，且常伴隨畏光、怕吵，務必帶到兒童神經科或神經內科就醫。及早的專業診斷和治療，能有效控制病情，避免頭痛成為影響課業和未來發展的長期困擾。

楊浚銘說明，面對偏頭痛，最好的策略不是「戰勝」它，而是學會「與它共處」，「非藥物性」的生活管理是許多病友最感興趣、卻也最容易迷惘的部分。所謂的「相處心法」，是指將偏頭痛視為身體給您的警訊。可從以1.建立「頭痛日誌」：記錄發作時間、強度與當天的飲食、睡眠、壓力狀況，找出個人的誘發因子。2.別讓焦慮加劇疼痛：頭痛時保持冷靜，進行深呼吸或冥想，避免因害怕疼痛而產生更多焦慮，反而讓肌肉更緊繃。3.規律作息：維持穩定的睡眠時間，這是最有效的預防方法之一。這3項方法開始著手。

楊浚銘進一步表示，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不只是「頭」，更牽動整體生活品質。奇美醫院自2015年起（疫情期間除外），已連續10年舉辦「偏頭痛病友會」，並於昨（22）日再次吸引近50位病友與家屬參與，內容涵蓋青少年偏頭痛、飲食地雷、運動等議題，並加入病友實際經驗分享，幫助病友跳脫「吃藥止痛」的單一模式，從生活層面全面提升對抗偏頭痛的能力，找回被頭痛偷走的日常生活。

楊浚銘說，期待藉由偏頭痛病友會，建立一個醫病交流的平台，讓病友不僅學會「止痛」，更能學會「預防」與「共存」。放下手中的止痛藥，從生活開始改變，是戰勝偏頭痛的第一步。

奇美醫院偏頭痛病友工作人員期盼用心打造溫馨的醫病交流平台，讓病友能安心學習與偏頭痛共處的心法。（奇美醫院提供）

奇美醫院神經內科主任楊浚銘於偏頭痛病友會上致詞。（奇美醫院提供）