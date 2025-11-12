奇美醫院引進「逆轉鑽針」 植牙穩定度、成功率雙提升
好醫師新聞網記者張本篤台南報導
圖：奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師劉昱菁表示，奇美醫院引進「逆轉鑽針」穩定度、成功率雙提升／奇美醫院提供
55歲的沈先生左上顎後牙區缺牙多年，導致水平向齒槽骨萎縮合併鼻竇氣室化嚴重，垂直骨量不足僅剩餘4至5mm，影響咀嚼與飲食，希望透過植牙解決咀嚼功能。經奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師劉昱菁評估後，同時進行植牙手術和鼻竇增高術，運用「逆轉鑽」的緻密化能力，進行齒槽頂端鼻竇膜升高術，同時將骨粉填補至推升鼻竇膜後空間，將周圍骨質緻密化增加植體穩定性。成功植牙後6個月至1年追蹤，植體與緻密化後的骨頭密合完全，現已恢復正常咀嚼功能。
【逆鑽技術解決即拔即種滑移風險】
25歲張小姐因左上顎後一顆牙齒斷裂，預後不佳，經劉昱菁醫師評估後決定採取「即拔即種」治療，以縮短療程並維持齒槽骨體積。微創拔牙之後，利用逆轉鑽針能有效擴大牙槽窩徑向骨壁、增加初期穩定性，同時保留骨質結構，以降低植體在即拔即種下的滑移風險。植體置入後之扭力值與初期固定均達理想，術後軟組織也癒合良好，順利重建後咬合功能。
奇美醫院導入創新骨緻密逆鑽技術，植牙更穩定、更舒適
奇美醫院牙醫部引進新一代「創新骨緻密逆鑽針系統(Osseodensification Technique)」。此技術是使用以色列學者Dr. Huwais所研發的逆轉鑽針，透過「逆向旋轉」取代傳統削骨，能有效將缺牙區鬆軟的骨質「緻密化」，並將此技術應用於複雜的鼻竇膜增高術或骨脊擴張術中。奇美醫療財團法人奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師劉昱菁指出，新技術可減少手術創傷，提升病人舒適度，同時也提高植牙的初期穩定度與長期骨癒合的成效，為過去因骨量不足而對植牙卻步的病人，打造微創、安全、高穩定度的植牙選擇。
「創新骨緻密逆鑽針系統」的出現，徹底顛覆傳統的技術。劉昱菁說明，藉由逆轉鑽針特殊的刀刃設計，配合逆向旋轉與水流推力，醫師可經由齒槽頂端進行微創鼻竇增高術。
鑽針在推升鼻竇膜的同時，還能將骨質緻密化。隨後再以低速逆轉將骨粉推入鼻竇腔，不僅顯著減少手術創傷，提升病人舒適度，更成功解決傳統手術的風險與不適。
劉昱菁醫師表示，逆轉鑽針可應用於以下情況，並可合併電腦輔助手術導板使用，進一步提高植牙的精準度與安全性：
1. 微創鼻竇增高術：能經由齒槽頂端進入鼻竇，安全推升鼻竇膜，並同步緻密骨質，無須傳統側向開窗或骨鑿敲擊手術帶來的創傷和不適。
2. 牙槽脊擴張術：適用於極度狹窄的齒槽脊，透過骨質塑性擴張，可降低骨裂風險。
3. 即拔即種：在拔牙的同時置入植體，骨質緻密化可提升植體穩定性與成功率。
逆轉「缺骨人生」，重拾咀嚼與微笑的希望之光
劉昱菁醫師強調，「逆轉植體人生」象徵醫療思維的革新，目前的臨床應用及醫學文獻均證實，逆轉骨植緻密化技術可微創進行鼻竇膜升高術，且臨床植體成功優異。這項技術讓過去因骨量不足而害怕植牙的病人，重新看見重拾咀嚼與微笑的希望。奇美醫院期許未來能透過此創新技術，造福更多缺牙病人。
