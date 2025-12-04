奇美醫院心導管封堵術 助2週新生兒重獲健康

記者王勇智／臺南報導

一位出生2週、體重3.5公斤的新生兒，因發現有明顯的心雜音，家長隨即帶往奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇門診接受心臟超音波檢查；檢查發現有一條約3.5mm的「開放性動脈導管」未閉合，並造成左心室擴大、二尖瓣中重度閉鎖不全，伴隨心肌酵素上升與心臟功能下降，已屬「急性心臟衰竭」，情況相當危急。

陳俊宇立即安排「心導管封堵術」，將這條血管「開放性動脈導管」用關閉器給栓塞起來。手術過程採用局部麻醉搭配鎮定藥物使用，無全身麻醉和插管，約2個多小時即順利完成手術。傷口僅為鼠蹊部一個針孔大小，術後恢復良好也未出現血管狹窄、栓塞器移位或殘餘血流等併發症。目前寶寶已滿5個多月，體重穩定增加中，生長發展良好，甚至已能與家人一同外出旅遊。

陳俊宇表示，開放性動脈導管(PDA)是一條應該要閉合的血管，屬於先天性心臟病的一種，發生率約千分之一，原本應該在新生兒出生數日內自動閉合的血管若未正常關閉，可能導致急性心臟衰竭、呼吸困難等炎併發症。隨著醫療技術進步，目前已可使用心導管封堵術，以微創的方式取代傳統的「開心手術」，不僅傷口小，且復原時間較快，有效避免日後出現肺動脈高壓或猝死的悲劇。

陳俊宇提醒，若是孩子有心雜音，或是有暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或是心臟病史等等，建議安排詳細心臟檢查，透過心電圖及心臟超音波檢查，可清楚診斷是否有「開放性動脈導管」或其他心臟結構異常，為孩子的健康進行第一道把關。若有發現開放性動脈導管(PDA)，建議施行心導管封堵術解決心臟問題，以免孩童日後逐漸出現肺動脈高壓、心室肥厚、心臟衰竭甚至是猝死，失去手術復原機會。

陳俊宇說明，由於醫學科技的進步，對於診斷出的「開放性動脈導管(PDA)」，目前多數已建議採用「心導管封堵術」來解決。相較於傳統的開心手術，心導管封堵術僅需在腹股溝處留下0.15公分的穿刺傷口的穿刺傷口，包含麻醉及準備時間，手術在2小時內完成，術後復原時間快，也能同時減輕孩子與家長的心理壓力與身體負擔。