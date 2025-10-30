奇美醫院推動社區照護 落實「無人被遺落」承諾
記者王勇智／臺南報導
臺南奇美醫院為響應2025年世界安寧日「實現承諾：讓安寧療護普及於每個人」主題，於今（31）日舉辦「藝術與對話的療癒處方箋」活動；以「健康臺灣．深耕計畫」為主軸，將安寧療護服務從醫院病房延伸至社區、走進家庭，致力讓所有民眾在生命的最後階段，都能獲得有尊嚴、有溫度的全人照護。
活動內容結合戲劇、音樂與義賣，讓民眾以藝術方式親近安寧理念，並邀請安寧基金捐款人親臨現場，感謝他們長期以來對安寧療護的支持。隨後由水面劇團導演張嘉容帶來「戲劇療癒－探索那些關於善終、生死與愛的故事」專家講座，透過敘事與表演藝術，引導民眾用更開放、正向的態度面對生命的終點。
接續則由音樂人吳易叡與樂手團隊帶來「紩Thīnn－唱給每一顆需要縫補的心」生命音樂饗宴，透過生命故事與情感融入音樂創作，為在疾病與哀傷中需要修補的心靈帶來慰藉與力量。此外，活動全程設有愛心義賣活動，所得將全數挹注安寧療護基金，用於提升輔助治療和靈性照顧，讓這份愛心循環綻放，化為對更多末期病人的實質支持。
奇美醫院緩和醫學科主任張彤強調，「善終」是每個人一生中最後的功課，而安寧療護不僅是醫療，更是對人性尊嚴的承諾。未來，奇美醫院將持續深化安寧療護的廣度與深度，從醫院病房到社區居家，從身體疼痛到心靈需求，確保每一位國人都能在最需要時，獲得有尊嚴、有溫度的全人照護。
奇美醫院院長林宏榮指出，「病人就是我們的家人」，盼安寧服務能持續擴展，使每位病人都能在尊嚴中被陪伴；並誠摯邀請社會各界共同響應，讓這份愛的承諾，在臺灣普及實現。
健康臺灣．深耕計畫，讓安寧照護在每一個角落綻放！奇美醫院推動社區照護，落實「無人被遺落」承諾。（奇美醫院提供）
奇美醫院院長林宏榮（左）致贈感謝狀予藝術家陳輝榮，感謝其曾無償提供多件優美創作，為安寧病友帶來心靈上的慰藉與藝術氛圍。（奇美醫院提供）
奇美醫院世界安寧日活動現場，同仁與志工們熱情投入愛心義賣活動，所得將全數挹注安寧療護基金。（奇美醫院提供）
