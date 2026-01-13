奇美醫院擺脫傳統糖友照護 打造快速、精準個人方案

記者王勇智／臺南報導

59歲鄭姓男子11年前被診斷出罹患第二型糖尿病，在長期飲食控制及服藥控制下，病況雖穩定，然而近2年更發現有無症狀腦中風、微量蛋白尿情況，甚至有腎功能也開始出現問題。在奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧診察後，建議保留具腎臟保護效果的口服排糖藥，加上低劑量瘦瘦針，以兼顧控糖、腎臟與心血管保護；調整治療後，鄭先生目前僅需每週最低劑量的瘦瘦針，糖化血色素穩定約6.5%，微量蛋白尿消失，腎功能穩定，身形呈現結實體態，讓他自在地維持生活品質

俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，不僅在減重界掀起熱潮，更是糖友保護心血管與腎臟的神隊友。彭瓊慧表示，透過腸泌素結合連續性血糖監測器(CGM)產生1加1大於2的效果，原本需要數月才能穩定的血糖，現在最快在2週內就能精準達標，打造出「快速、精準、可調整」的控糖模式。這項融合美國臨床經驗的個人化治療模式，協助無數糖友更早達標、告別低血糖恐懼、找回健康主導權。

彭瓊慧說明，腸泌素之所以被稱為「瘦瘦針」，是因為臨床上有卓越的減重效果，最初是為治療糖尿病研發，其降血糖效果通常在施打後第1天即可見效。依據最新美國糖尿病學會(ADA)指引，目前兩種最常用的每週1次腸泌素藥物，降糖效果與胰島素同級，被歸類為「強效」。其機轉在於「血糖高時才促進胰島素分泌」，空腹時不會刺激胰島素，單獨使用幾乎不會造成致命的低血糖。但與胰島素併用，仍有低血糖風險，因此連續性血糖監測器(CGM)就成為減少低血糖的重要安全裝置。

彭瓊慧指出，若第二型糖尿病人同時有過重或肥胖問題，應優先考慮腸泌素，因為體重控制是控糖的核心。若病人本身就是心血管疾病高風險族群（如曾中風、心肌梗塞、裝心臟支架），使用腸泌素可降低未來心血管事件與死亡風險；特定腸泌素甚至能改善蛋白尿、延緩慢性腎臟病、降低洗腎風險。

彭瓊慧也提醒，腸泌素並非萬能。對於年紀較大、糖尿病病程較久、胰臟已無足夠胰島素分泌能力的病人，即使使用腸泌素，其降糖效果有限，仍需胰島素輔助。此外，若使用腸泌素前已經長期血糖控制不佳的口服藥病人，胰臟功能可能因高血糖受損，使腸泌素效果不佳。臨床上可先短期使用胰島素將血糖拉回正常區間，讓胰臟恢復功能，再搭配腸泌素，就有機會成功停用胰島素，並讓腸泌素發揮最高效用。

彭瓊慧強調，許多糖友平時缺乏自主監測血糖的習慣，往往3個月回診才量1次糖化血色素或指尖血糖，1年僅有4次調整藥物的機會，這如同「盲人摸象」，錯失即時調整治療的黃金期。反之，控糖成功的病人，不論罹病時間長短，一旦開始使用連續性血糖監測器(CGM)，便能自行掌握每日血糖變化；而醫師端也能依據這些即時數據，在短短1至2週內就清楚了解藥物的實際效果，快速調整治療處方，避免無效用藥。

擁有美國內分泌暨新陳代謝專科資格的彭瓊慧，將美國治療糖友的日常流程帶回臺灣，並配合臺灣人的快步調生活再進化。彭瓊慧也分享她的「快速調藥方程式」：口服藥或合併胰島素的病人，通常在配戴連續性血糖監測器(CGM)2至4週後，即可調整到位、快速達標；使用腸泌素的病人，因需每4週調升劑量，確認有效劑量可能需2至3個月，建議至少每月佩戴1次連續性血糖監測器(CGM)以確認療效。

彭瓊慧呼籲，連續性血糖監測器(CGM)與腸泌素（瘦瘦針）不只是最新的醫療科技，更是幫助病人走出多年控糖挫折的轉捩點；奇美醫院結合高科技監測、跨團隊協作與個人化治療，翻轉傳統糖尿病照護模式，為每一位病友打造「個人化、精準化、快速化」的控糖方程式，重新掌握健康。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧表示，連續性血糖監測器(CGM)與腸泌素（瘦瘦針）不只是最新的醫療科技，更是幫助病人走出多年控糖挫折的轉捩點。（奇美醫院提供）