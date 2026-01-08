奇美醫院攜手喬山健康科技 推動醫起好眠8週挑戰

記者王勇智／臺南報導

現代人生活節奏快速，「睡眠不足」已成為影響身心健康的重要隱憂。奇美醫療財團法人奇美醫院、臺灣生活型態醫學會與喬山健康科技旗下數位大健康生活平台Welltivity APP跨界聯手，從去年12月8日至今年2月1日推出「醫起好眠8週挑戰(Sleep Well Together)」，並於今（8）日舉行宣傳記者會；希望透過科學實證的「生活型態醫學」理念，鼓勵醫護同仁與社會大眾參與，藉由簡單的日常打卡與數位引導，培養成良好睡眠習慣，幫助大眾建立「有動、有睡更健康」的健康理念。

奇美醫院院長林宏榮表示，睡眠不只是休息，更是影響免疫力、心血管健康、情緒穩定與工作效率的關鍵因素；在醫療場域中，深刻感受到長期睡眠不足，對醫護人員專業表現與民眾健康所帶來的影響。推動「好眠」不只是健康促進，更是守護生活品質的重要基礎。此次透過「醫起好眠8週挑戰」的活動，讓正確的睡眠觀念真正融入每個人的日常生活。

奇美醫院預防醫學科臨床心理師何詩君強調，睡得好，其實來自每天一點一點的行為改變。「醫起好眠8週挑戰」將睡眠習慣拆解為每日可執行的「微行動」，如睡滿7小時、起床接觸日光、睡前降低光源或進行放鬆活動等，參與者只要每日簡單打卡，就能逐步穩定生理節律。並搭配每週由奇美醫院心理師團隊（孫欣梅實習臨床心理師、黃士真臨床心理師、吳明陽諮商心理師）共同撰寫的實證衛教與社群互動，協助參與者從日常行為中強化心理韌性。此項活動不限院內同仁，歡迎大眾共同參與，讓睡眠品質在不知不覺中升級。

喬山健康科技旗下Welltivity APP，結合Wellness大健康及AI概念，傳遞「白天適度活動、晚上提升睡眠品質」的健康循環，並設計彈性內容降低運動門檻。為鼓勵參與者持之以恆，活動期間亦推出抽獎機制，只要在活動期間完成指定任務者，即可於週週參加抽獎，讓健康促進行動更貼近生活。

林宏榮表示，未來將持續以生活型態醫學為基礎，結合跨專業與跨產業合作，推動具科學實證且可實踐的健康促進活動，陪伴民眾建立長久而穩定的健康生活型態。

