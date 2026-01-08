奇美醫院攜手喬山健康科技 推動醫起好眠8週挑戰
記者王勇智／臺南報導
現代人生活節奏快速，「睡眠不足」已成為影響身心健康的重要隱憂。奇美醫療財團法人奇美醫院、臺灣生活型態醫學會與喬山健康科技旗下數位大健康生活平台Welltivity APP跨界聯手，從去年12月8日至今年2月1日推出「醫起好眠8週挑戰(Sleep Well Together)」，並於今（8）日舉行宣傳記者會；希望透過科學實證的「生活型態醫學」理念，鼓勵醫護同仁與社會大眾參與，藉由簡單的日常打卡與數位引導，培養成良好睡眠習慣，幫助大眾建立「有動、有睡更健康」的健康理念。
奇美醫院院長林宏榮表示，睡眠不只是休息，更是影響免疫力、心血管健康、情緒穩定與工作效率的關鍵因素；在醫療場域中，深刻感受到長期睡眠不足，對醫護人員專業表現與民眾健康所帶來的影響。推動「好眠」不只是健康促進，更是守護生活品質的重要基礎。此次透過「醫起好眠8週挑戰」的活動，讓正確的睡眠觀念真正融入每個人的日常生活。
奇美醫院預防醫學科臨床心理師何詩君強調，睡得好，其實來自每天一點一點的行為改變。「醫起好眠8週挑戰」將睡眠習慣拆解為每日可執行的「微行動」，如睡滿7小時、起床接觸日光、睡前降低光源或進行放鬆活動等，參與者只要每日簡單打卡，就能逐步穩定生理節律。並搭配每週由奇美醫院心理師團隊（孫欣梅實習臨床心理師、黃士真臨床心理師、吳明陽諮商心理師）共同撰寫的實證衛教與社群互動，協助參與者從日常行為中強化心理韌性。此項活動不限院內同仁，歡迎大眾共同參與，讓睡眠品質在不知不覺中升級。
喬山健康科技旗下Welltivity APP，結合Wellness大健康及AI概念，傳遞「白天適度活動、晚上提升睡眠品質」的健康循環，並設計彈性內容降低運動門檻。為鼓勵參與者持之以恆，活動期間亦推出抽獎機制，只要在活動期間完成指定任務者，即可於週週參加抽獎，讓健康促進行動更貼近生活。
林宏榮表示，未來將持續以生活型態醫學為基礎，結合跨專業與跨產業合作，推動具科學實證且可實踐的健康促進活動，陪伴民眾建立長久而穩定的健康生活型態。
奇美醫療財團法人奇美醫院、臺灣生活型態醫學會與喬山健康科技旗下數位大健康生活平台Welltivity APP跨界聯手，推出「醫起好眠8週挑戰」，希望透過科學實證的「生活型態醫學」理念，鼓勵醫護同仁與社會大眾參與。（記者王勇智攝）
奇美醫院院長林宏榮表示，睡眠不只是休息，更是影響免疫力、心血管健康、情緒穩定與工作效率的關鍵因素；此次透過「醫起好眠8週挑戰」的活動，讓正確的睡眠觀念真正融入每個人的日常生活。（記者王勇智攝）
奇美醫院預防醫學科臨床心理師何詩君指出，「醫起好眠8週挑戰」將睡眠習慣拆解為每日可執行的「微行動」，如睡滿7小時、起床接觸日光、睡前降低光源或進行放鬆活動等，參與者只要每日簡單打卡，就能逐步穩定生理節律。（記者王勇智攝）
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 27
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 268
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 74
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 251
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 27
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 36
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 70
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 1 天前 ・ 10