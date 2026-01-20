奇美醫院攜手安寧緩和醫學會 翻轉癌末病人生活品質

記者王勇智／臺南報導

70多歲的癌症末期病人陳奶奶，胸口因腫瘤潰瘍形成巨大的癌症傷口；除了換藥疼痛外，最令家人困擾的是傷口散發出的異味，導致奶奶封閉自我，甚至產生社交隔離。在透過奇美醫院傷口照護中心與安寧緩和醫學會合作的「傷口照護工作坊」，居家護理師學習新的「傷口衛生」觀念與癌症傷口專用敷料的使用技巧；並在奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞的指導下，護理團隊改採精準的傷口清創與清潔，再搭配具備高度吸水性及除臭功能的銀離子敷料，陳奶奶終於不再因異味感到自卑，能舒心地與兒孫共度最後的溫馨時光。

林祐丞說明，對於癌症末期病人而言，傷口照護的目標與一般病人截然不同。一般傷口追求的是「癒合」，但安寧療護中的傷口則強調「舒適與尊嚴」。根據臨床觀察，許多癌症末期病人伴隨有惡性腫瘤潰瘍(Fungating Wounds)，這類傷口常有大量滲液、易出血及難聞異味，嚴重影響病人的自尊心與生活品質。

林祐丞指出，過去許多照護者面對這類傷口常感到無助，甚至因為擔心疼痛或出血而不敢澈底清潔。然而，最新的醫學研究強調「照護技巧」與「敷料使用」的重要性，即使是末期傷口，透過適當的清潔與敷料使用，也能有效減少感染並改善異味。

林祐丞強調，慢性傷口需要先進敷料的精準輔助才能見效。藉由工作坊的個案分享與實務操作，學員能了解如何依照不同傷口特性（如滲液量、是否有感染、是否疼痛）選擇最適合的敷料。正確的敷料使用不僅能提昇照護品質，更能在不頻繁換藥的情況下維持傷口的舒適度，進而降低病人的心理壓力。

奇美醫院自民國107年成立傷口照護中心以來，始終致力於多元化先進敷料的精準治療。林祐丞表示，透過與安寧緩和醫學會的跨領域合作，不僅能將專業的傷口照護技巧帶入居家安寧與病房，更配合健保局推動的「傷口外展服務」，讓行動不便的末期病人也能在家中獲得醫學中心等級的諮詢與診療。

林祐丞期望，透過提升護理人員在傷口衛生與敷料選擇上的精準度，能為更多末期病人「拔苦與樂」，讓他們在生命的最後一段旅程中，能擁有更好的生活品質與生命尊嚴。

奇美醫院傷口照護中心攜手安寧緩和醫學會，翻轉癌症末期病人生活品質。(奇美醫院提供)