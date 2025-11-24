奇美醫院攜手思科 推AI智慧醫療發展

奇美醫院與全球網路及安全領導品牌思科（Cisco）二十四日舉辦「智慧醫療AI戰略合作啟動儀式」，由奇美醫院院長林宏榮、思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza代表雙方簽署合作備忘錄（見右圖，記者蔡清欽攝），正式宣布進行戰略合作，攜手推動臺灣AI智慧醫療發展。

此次合作中，奇美醫院開發「DELISH食樂支援平台」，為中風病人提供AI驅動的個人化照護方案，並導入思科Cisco AI Pods解決方案，確保敏感醫療數據在院內完成AI模型訓練與推理，大幅提升運算效率並從根本確保資訊安全與病人隱私。

廣告 廣告

奇美醫院院長林宏榮表示，面對高齡化社會來襲，中風照護勢必走向精準化與在地化發展。DELISH食樂支援平台不僅展現智慧醫療領域的實力，更直接改善中風病人預後、降低家庭與醫療的雙向負擔。在Cisco AI Pods解決方案的協助下，DELISH食樂支援平台能安全、高效地讓建議產出時間縮短逾百倍、讓家屬對照護內容理解度提升五成，而病人出院後的遵從度也提高至少三成。在醫院營運上，每月節省超過700小時人力，讓醫護人員能更專注於急重症照護，大幅提升整體照護量能。

Clarence Barboza表示，臺灣擁有世界級醫療產業與創新量能，雙方合作展現了AI在個人化照護上的巨大潛力，也為臺灣AI智慧醫療發展開創相當成功的案例。思科將持續透過龐大的全球資源，支援臺灣醫療的AI轉型計畫。我們相信，這項合作將為臺灣乃至亞太地區的AI智慧醫療發展，樹立一個卓越的標竿。

奇美腦中風中心主任謝孟倉指出，許多中風病人面對出院後的輕微吞嚥困難和肢體無力時，心裡總是充滿擔憂，而傳統的衛教卻往往難以滿足個人需求，是醫療上「未被滿足的痛點」。「DELISH食樂支援平台」整合病歷、檢驗影像與生理訊號等多模態資料，讓AI如病人的「個人化營養師和復健教練」，精準分析風險與分級，進而產出最適合病人的專屬方案，同時透過AI即時運算能力大幅減輕過去需大量人工的計算溝通負擔。