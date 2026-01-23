奇美醫院攜手癌症希望基金會 陪伴病友不孤單

記者王勇智／臺南報導

為協助乳癌病友在艱辛的治療過程中獲得更多力量與支持，奇美醫院秉持「以病人為中心」的全方位照護理念，今（23）日與癌症希望基金會攜手舉辦「療癒三部曲－從副作用到復原力」乳癌病友學習營；活動內容涵蓋疾病衛教、心理支持、經驗分享、復健舒壓及生活重建等面向，建立多專業跨團隊(MDT)與病友互動的模式，讓病友在從確診、治療到重返生活的過程中都不孤單。

奇美醫院外科部部長暨乳房醫學中心主任陳明鎮表示，乳癌病友除了面臨治療副作用，還要承受身心壓力、生活角色改變及長期療程規劃等，因此「正確資訊的補充」與「即時心理的支持」更是治療過程中不可或缺的一環；透過將醫療服務從醫院端延伸至社區的照護模式，讓每位病友都能從初診時的恐懼、治療中的不適，到重新找到生活節奏與生命意義。

廣告 廣告

陳明鎮說明，這場關懷交流的乳癌病友學習營，特別規劃「療癒三部曲」，透過醫護、藥師、物理治療師、心理師等多專業跨團隊的專業力量，為病友提供最實用、最貼近需求的照護資訊，讓病友更有方向、更安心地面對長期療程，充分展現「康復道路上，有人同行」的重要性。

乳癌治療過程中，化療與標靶藥物常帶來副作用，如噁心、掉髮、疲倦、免疫力下降等。奇美醫院藥劑部藥師林志遠分享「乳癌治療常見副作用與舒緩對策」，病友可透過「飲食調整、規律作息、適度運動」及「藥物輔助」來減輕不適，並提醒病友主動與醫療團隊溝通，避免自行停藥或使用偏方，確保治療安全與效果。

奇美醫院復健部物理治療師陳玟君則傳授「讓身體有力量：提升免疫力的日常練習」。病友於乳癌治療期間，適度運動能幫助維持肌力、促進血液循環並提升免疫力。現場也示範簡單的居家運動，如深呼吸、伸展操與輕度肌力訓練，並提醒病友「量力而為、循序漸進」，避免過度疲勞，讓身體在治療過程中保持活力。

治療過程不僅是身體的挑戰，更是心理的考驗。癌症希望基金會特約心理師蔡詩詩透過心理專業視角，引導病友認識治療歷程中常見的情緒反應，並學習理解情緒背後所傳遞的訊息與正向意圖。課程著重於協助病友提升心理覺察與內在調適能力，陪伴病友在面對不安與壓力時，找到屬於自己的心理支持力量，讓抗癌之路多一分穩定與安心。

陳明鎮提醒，乳癌為女性最常見的癌症之一，早期發現治癒率可達9成以上。呼籲民眾定期接受乳房攝影檢查，有任何症狀時（如異常腫塊、皮膚變化等）立即就醫，守護自身健康。為了確保高度懷疑乳癌的病人能及時獲得診斷與治療，奇美醫院乳房醫學中心特別建立「綠色快速通道」專人協助服務。民眾若已持有乳房相關檢查報告（如乳房攝影、切片報告），歡迎利用『綠色通道』信箱：cmh750g-1@mail.chimei.org.tw聯繫，將由專人依需求協助安排後續門診或檢查，讓您更安心、快速地獲得醫療協助，落實「守護健康零時差」。

奇美醫院今日與癌症希望基金會攜手舉辦「療癒三部曲－從副作用到復原力」乳癌病友學習營。(奇美醫院提供)

奇美醫院藥劑部藥師林志遠於活動中分享「乳癌治療常見副作用與舒緩對策」，協助病友正確用藥，並學習降低治療不適、提升生活品質的方法。(奇美醫院提供)