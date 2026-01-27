奇美醫院生理性心臟節律器 老翁心臟恢復規律跳動

記者王勇智／臺南報導

一位有高血壓以及糖尿病病史的84歲老翁，過去曾發生不明原因昏厥，此次因為持續性頭暈且合併胸悶至奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡門診就醫；經檢查後發現有高度心臟房室傳導阻滯，且心跳只有每分鐘32下，隨時有猝死風險。在黃沛頡建議下，老翁接受生理性傳導技術的心臟節律器置放，心臟重新恢復規律跳動，目前順利回歸日常生活，不再受昏厥與胸悶困擾。

許多民眾提到「心律不整」，第一個想到的往往是心跳過快，但其實心跳過慢同樣不能忽視。黃沛頡表示，當心臟電傳導系統出現異常，導致心搏過緩，嚴重時可能引發昏厥，甚至致命性心律不整。因應臺灣心搏過緩病人逐年增加，奇美醫院不僅成熟運用傳統節律器手術，更自2025年起引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，接軌國際趨勢。這項新科技透過精密的定位，增進電氣傳導協調性，有效降低心房顫動復發風險，為全臺心律不整病人帶來更精準的治療。

黃沛頡說明，一般來說，心跳若是每分鐘低於60下稱做心搏過緩，若低於50下甚至40下，可能出現頭暈、虛弱無力或是胸悶的症狀，甚至覺得「心臟好像暫停了一下」。若不即時就醫，嚴重心搏過緩也有可能誘發致命性心律不整，導致猝死，風險不容小覷。

黃沛頡指出，體內心臟節律器置放至今已有接近70年之歷史，安全性與成效皆相當成熟。近十多年來，因科學及技術的進步，醫學界更研發出了「生理性傳導」技術。不同於傳統節律器，有時會因心室收縮不同步，進而引發「節律器引起之心衰竭」；生理性傳導技術透過「希氏束」、「左束支」及「巴赫曼氏束」進行精準起搏，能夠提供病人更加天然、自然的節律。多項臨床研究證實，這種方式能減緩心臟功能下降、減少心房顫動復發，對於特定病人甚至能改善心臟衰竭症狀。

黃沛頡進一步表示，根據統計，臺灣約20年前每年有2,000至4,000名病人接受心臟節律器置放。近年來，每年需要心臟節律器的病人數量逐漸增加到約7,500人。針對日益增加的節律器需求，奇美醫院近年在「心室型生理性傳導」技術已累積成熟經驗。2025年更進一步引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，提供全方位的生理性節律。雖然生理性傳導技術因需精準定位，手術時間會比傳統手術多出0.5至1.5小時，且須視病人解剖構造決定能否施作，但在適合的條件下，可大幅提升治療品質。

