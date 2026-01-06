奇美醫院癌症中西醫結合 助病人度過治療黑暗期
記者王勇智／臺南報導
50歲莫先生是口腔癌病人，在結束完整放射線與化療後，發現自己味覺幾乎全部消失，同時舌頭腫脹、吞嚥不順，因此胃口不佳；從罹癌到完成治療期間，體重從76公斤下降到58公斤，嚴重影響生活品質。
經奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉診斷，判斷莫先生屬於氣血瘀滯合併氣血不足，經過1週中藥治療後味覺已開始恢復、舌頭腫脹感也明顯減退；2週後味覺已恢復5成，胃口明顯增加，吞嚥能力進步。至今接受中醫治療1個月，莫先生整體狀況進步明顯，尤其針對味覺的改善幅度更令他驚喜不已。
許晉嘉表示，化學治療與放射線治療（統稱化放療）雖然能有效抑制癌細胞，但許多病人不敵「殺癌」過程中的強烈副作用，不僅折磨病人身心，更常成為影響生活品質甚至中斷治療的主要原因。根據奇美醫院2022年在《復甦與加護醫學》發表的一項頭頸癌回顧性研究，約有12%至13%的病人未能完成預定療程，其中近40%至43%是因為化療副作用而中途停止治療。
許晉嘉指出，化放療不僅傷害癌細胞，也會損傷正常組織，導致口腔潰瘍、味覺改變等不適。為此，奇美醫院推動中西醫整合模式，透過個人化中藥辨證治療，成功幫助頭頸癌病友緩解化放療後的不適，讓病人有體力撐過治療關卡、維持治療意願完成抗癌全程。
許晉嘉說明，化療的副作用常為全身性，包括噁心嘔吐、腹瀉或便秘、食慾不振、周圍神經病變（手腳麻木）等。而放射線治療的副作用則與照射部位有關。以該案之口腔癌為例，口腔區域的解剖結構複雜，從口腔黏膜、舌頭、味覺神經，到咽喉、肌肉、唾液腺等都可能受損，出現口腔黏膜炎、口腔潰瘍、口腔分泌物增多、局部疼痛，以及照射區肌肉的僵硬緊繃等症狀。若再加上術後局部循環障礙以及合併化療，損傷的修復往往非常緩慢，甚至可能難以恢復。
此外，化放療後常見的「味覺改變(Dysgeusia)」，會讓病人覺得食物無味或味道怪異，導致食欲下降、體重減輕與免疫力減弱，更會引發嚴重的情緒低落。口腔癌病人常用的鉑類化療藥物正是造成味覺改變的常見原因之一。目前西醫針對味覺改變尚無特效藥，多採取口腔冷卻、口腔衛生護理或飲食指導等支持性照護，效果相對有限，這也正是中醫輔助治療能發揮關鍵作用的切入點。
許晉嘉指出，面對「化放療後出現的味覺改變」後遺症，現代中醫認為多屬於「虛瘀夾雜」的狀態。治療初期，局部損傷導致「氣滯血瘀」；隨後因治療過程中的體力消耗、食慾下降、消化障礙和炎症反應等，出現「氣血兩虛」。當這種氣滯血瘀夾雜氣血虛的狀態因損傷過甚而難以治癒時，治療結束後便會出現味覺異常、口乾、吞嚥能力下降等問題，從而進一步影響營養攝取，導致康復過程更加緩慢。中醫治療會針對這種虛實夾雜的體質特點，透過四診（望聞問切）等辨證方式，為病人量身制定個人化的治療方案，幫助緩解不適。
許晉嘉表示，現代中醫在癌症護理中起到輔助作用，強調「西醫抗癌、中醫減輕副作用」的合作模式。透過跨專科團隊協作，西醫主治醫師可直接轉介病人至中醫門診，或安排住院期間的中醫腫瘤會診。為了讓更多癌友獲得幫助，癌症中心自2024年起，於每月雙週週一上午設有「中醫衛教諮詢時段」，讓尚未接觸過中醫或不確定中醫是否能幫助緩解不適的病人或家屬都能夠與中醫師面對面諮詢，共同尋找適合自己的改善方案。
許晉嘉說，奇美醫院配合「健康臺灣深耕計畫」，更進一步強化中醫團隊與腫瘤照護的緊密聯繫，包括優化轉診系統、深化跨部門合作以及制定中醫癌症照護指南。希望通過中西醫的密切合作，改善病人的不適感，提升整體照護品質和病人生活品質。
奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉(中)、癌症中心副組長李碧芬(左)、癌症資源中心護理師陳樂文共同表示，口腔癌病人放化療後味覺喪失，奇美醫院癌症中西醫結合，幫助病人度過癌症治療黑暗期。(奇美醫院提供)
