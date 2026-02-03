奇美醫院組合式照護 降低加護病房譫妄發生率

記者王勇智／臺南報導

21歲臺南大學萬小姐，在一次返校途中不幸自摔導致骨盆及雙下肢多處骨折而送醫急診，因肺栓塞、意識不清、血氧含量低，緊急放置葉克膜及多次手術治療；歷經49天的生關死劫，奇美醫療團隊終於成功將萬小姐從死神手中救回。

醫療團隊在萬小姐清醒後，立即啟動個別化的預防譫妄組合式照護，每班進行評估，每次接觸時主動提供當下日期及時間，依萬小姐的喜好客製化照護內容；在醫療團隊的細心照護下，萬小姐不僅未出現原本擔心的譫妄症狀，後續順利轉出加護病房，家屬也終於放下長久以來的擔憂，並向醫護團隊表達感謝。

奇美醫院護理部3B加護病房護理長郭惠婷表示，加護病房內的重症病人因重大傷病、環境封閉及生理壓力，發生「譫妄症」（意識混亂、定向感喪失）的比例高達50%以上。奇美醫院自民國111年4月導入「譫妄組合式照護策略M.O.R.E.ABCDEF(簡稱A to F, A2F)」，從病人入住加護病房第一時間即進行早期預測與個別化預防，結合跨專業團隊、家屬參與和志工陪伴，成功將加護病房譫妄發生率降低至30%以下，讓重症病人在最危急的時刻，不只活下來，更能挺過譫妄危機，走向復原。

奇美醫院護理部督導柯雅婷指出，加護病房是病人生命最危急、身心最混亂的時刻，其中「譫妄」很常見、卻也最容易被忽略。為提升重症病人的照護品質，奇美醫院不斷精進「譫妄組合式照護策略M.O.R.E.(A2F)」，藉以翻轉民眾對加護病房的想像；並結合跨專業團隊、家屬參與及志工陪伴，讓譫妄預防真正落實在每一位重症病人身上。奇美醫院期望透過創新照護策略，讓每位重症病人都能在最脆弱的時刻，獲得最溫暖的守護。

萬小姐（左2）特地準備花束致贈醫療團隊代表。左起為護理部3B加護病房小組長曾莉淳、護理長許家蓁、護理師薛筑穎。（奇美醫院提供）

奇美醫療團隊特別準備蛋糕，為成功案例萬小姐獻上祝福，慶祝她平安度過治療、順利恢復健康，迎接重生的時刻。（奇美醫院提供）