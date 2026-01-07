奇美醫院經尿道攝護腺拉開手術 助多病長者擺脫排尿不順

記者王勇智／臺南報導

85歲陳先生有心血管疾病史，也曾接受心臟繞道手術，10多年前因下泌尿道症狀進行經尿道攝護腺銩雷射切除手術，這次因反覆泌尿道感染引起頻尿、急尿、尿不乾淨，再次至奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢門診。

奇美醫療團隊考量陳先生高齡、慢性病多，不適合深度麻醉，改採用新型微創經尿道「攝護腺拉開手術」，全程僅花費10分鐘左右，在靜脈麻醉下順利完成，並於隔天順利出院。門診追蹤時，陳先生的最大尿流速已獲改善，餘尿量減少；但因長期的阻塞導致膀胱功能退化，目前持續使用藥物治療膀胱無力的問題。

李高漢表示，隨著臺灣進入超高齡化社會，男性良性攝護腺肥大(BPH)造成的下泌尿道症狀也更加常見。傳統手術雖然效果顯著，但常伴隨逆行性射精等副作用，且手術及麻醉時間較長，對高齡、多重共病的病人是一大挑戰。

李高漢說，近年來，奇美醫院泌尿外科引進多種新型微創手術，如「攝護腺拉開手術」與「攝護腺水蒸氣消融手術」，不僅手術時間、術後恢復期及住院天數相對較短，最重要的是能保留病人的性功能，降低逆行性射精的發生機率，成為此一高風險族群的理想選擇。

李高漢提到，攝護腺肥大初期通常採取藥物治療，以緩解排尿速度變慢、排尿斷斷續續、尿不乾淨、頻尿、夜尿等下泌尿道症狀。但當症狀持續惡化、藥效不佳或出現併發症時，則須安排進一步檢查，並確認是否需要接受手術治療。也要提醒，民眾常以為排尿困難是「正常老化」，但延誤治療反而增加風險。

李高漢指出，攝護腺肥大的手術治療方式多元，包括攝護腺刮除、攝護腺剜除、攝護腺汽化、攝護腺切開、攝護腺微創水刀系統、攝護腺血管栓塞、攝護腺水蒸氣消融手術以及較新的攝護腺拉開手術，醫師會根據攝護腺體積、共病症、麻醉方式等多種因素，安排適合病人的治療方案。

李高漢進一步指出，新型微創攝護腺肥大手術（如水蒸氣消融手術、攝護腺拉開手術），麻醉和手術時間、術後恢復期及住院天數相對傳統手術較短，也能短期內改善排尿症狀，對於高齡或多重慢性病不適合長時間深度麻醉的病人，提供了更安全且風險較低的選擇。此外，能夠保留性功能，不易產生逆行性射精的問題，也讓對生活品質有高要求的年輕或中年病人更願意接受治療。但對於攝護腺中葉肥大或攝護腺體積超過80公克的病人就比較不適合，且目前文獻資料顯示，5年內再治療的機率仍有1至2成，尚缺乏更長期的追蹤資料。

李高漢提醒，面對攝護腺肥大，病人應與泌尿外科醫師充分討論，並考量自身的攝護腺體積、共病狀況、對副作用的接受度以及個人的偏好，為自己選擇最適合的手術方式。無論是否需要手術，平日都應正視攝護腺健康問題，定期檢查與日常保養為延緩攝護腺肥大惡化的重要關鍵；正確飲食、生活習慣以及定期的攝護腺特異性抗原(PSA)篩檢，更是男性守護下半場健康的重要課題。

奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢表示，奇美醫院以微創「經尿道攝護腺拉開手術」助多病共存長者安全擺脫排尿不順。(奇美醫院提供)