奇美醫院跨團隊經心尖TAVI 完成複雜瓣膜置換

記者王勇智／臺南報導

67歲的柯先生患有先天性右側主動脈弓異位，曾因急性乙型主動脈剝離，於國外接受緊急的胸主動脈內放置支架術，並同時施行鎖骨下動脈繞道手術；隨著年紀增長，柯先生因重度主動脈瓣閉鎖不全(AR)導致心臟負荷加重，出現呼吸喘、體力不佳等症狀，心臟超音波檢查發現已合併心臟衰竭，因此必須進行手術進行瓣膜置換。

經奇美醫院跨團隊完整評估後，採用經心尖(Transapical)的經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)，由左胸小切口以微創方式直達心尖，避開原本彎彎曲曲的主動脈，與既有支架的危險路線，成功植入新型瓣膜裝置。整個過程僅耗時1個多小時，無需開胸、無需停止心臟跳動，術後沒有任何併發症。目前柯先生定期回門診追蹤，呼吸與體力明顯改善，生活品質也因此提升。

奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞、主治醫師李政亞與心臟血管內科主任施志遠、主治醫師涂冠杰共同帶領團隊，去年12月9日於南部率先成功完成「經心尖(Transapical)經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)」使用新型瓣膜裝置治療「純重度主動脈瓣逆流(AR)」的高難度個案。由於病人嚴重瓣膜逆流導致心臟負荷加重，且合併多重複雜主動脈解剖與既往主動脈介入手術史，考量傳統正中開胸外科主動脈瓣置換(Surgical AVR)風險極高，團隊改採經心尖微創路徑成功完成瓣膜置換，術後恢復良好，8天即順利出院，充分展現奇美醫院在高難度結構性心臟病治療上與跨科整合照護的能力，即使是解剖複雜、風險極高的病人，也能獲得最安全、最適合的治療。

吳南鈞說明，主動脈瓣就像心臟的一扇「門」，當心臟把血液打出全身時，瓣膜會開啟；而在心臟放鬆時，瓣膜應該緊閉，以避免血液逆流回左心室。若瓣膜因老化或疾病退化發生「瓣膜狹窄」或「瓣膜閉鎖不全」時，心臟必須加倍辛勤地工作才能維持全身供血，長期下來恐造成心臟負荷，進而引發心臟衰竭，症狀包括運動時呼吸困難、容易疲勞、胸悶、心悸、頭暈、水腫等，血壓上常出現收縮壓高而舒張壓低的特殊現象；輕微時可能無症狀，一旦惡化後須即時評估是否需藥物或手術治療。

吳南鈞指出，主動脈瓣逆流的治療中，傳統開胸手術仍是最標準、最穩定的方式。透過切開胸骨，醫師能取得最完整、最清晰的手術視野，直接看清瓣膜與附近結構的細節。這對於先天結構異常、或手術中可能需要即時調整治療方式的病人特別重要，因此手術成功率也最高。不過開胸手術的傷口較大、恢復時間也較長，但可同時處理多項心臟問題，是其最大的優勢；相較之下，經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)屬於微創手術，通常從股動脈或心尖以導管方式將新瓣膜送入心臟。這類手術傷口小、恢復快。至於如何選擇適合的瓣膜與手術方式，主要依病人年齡、生活型態、健康狀況與懷孕計畫等，並與醫師討論後決定。

吳南鈞進一步說明，純重度主動脈瓣逆流(AR)與常見的主動脈瓣狹窄其實不太一樣。主動脈瓣狹窄的病人因為瓣膜會變硬、鈣化，反而有利於人工瓣膜在置換時固定；但逆流型的瓣膜通常沒有鈣化、組織太軟，人工瓣膜放進去就像在泥沼裡，很難固定、容易移位，因此手術難度自然增加。若病人同時具有先天右側主動脈弓（主動脈走向與一般人不同，血管彎彎曲曲），又曾接受過胸主動脈內放置支架術(TEVAR)，因血管路徑更為複雜，風險及手術難度也會更高。

吳南鈞提醒，主動脈瓣逆流若達重度並伴隨症狀或左心室擴大，應及早評估治療時機。若出現活動喘、胸悶心悸、夜間呼吸困難、下肢水腫或運動耐受力下降等症狀，可能與瓣膜疾病或心衰竭相關，更應及早就醫檢查，避免延誤造成不可逆心肌傷害。

奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞(中)與心臟血管內科主任施志遠(右)及心臟內科主治醫師涂冠杰共同帶領團隊，成功完成南部率先以「經心尖經導管主動脈瓣膜置換術」使用新型瓣膜裝置治療「純重度主動脈瓣逆流」的高難度個案。(奇美醫院提供)