奇美醫院長照3.0國際研討會 打造永續健康願景

記者王勇智／臺南報導

奇美醫療財團法人奇美醫院今（27）日舉辦「2025年長照3.0國際研討會－共築無牆醫院．永續健康願景」。研討會聚焦國家長照3.0政策，強調「醫療轉銜社區共融照護圈」與「在宅醫療網絡」的具體實踐；並由國內外專家學者，分享長期政策、高齡照護、居家醫療整合服務與社區支持網絡的照護經驗，深度解構急性醫療到在地安老的轉型關鍵。

為面對全球「在地安老」趨勢，奇美醫院今日由院長林宏榮親自主持「2025年長照3.0國際研討會」，並邀請衛福部長石崇良、社團法人台南市醫師公會理事長賴俊良蒞臨指導。林宏榮表示，面對超高齡社會的系統性照護挑戰，醫療照護的概念必須從「以醫院為中心的治療」，重新定義為「跨場域、不中斷的照護歷程」；長照3.0的核心精神，在於讓健保、醫療與長照真正整合成一套連續運作的照護系統。

林宏榮強調，未來長照3.0將更著重於智慧科技的應用，包括遠距醫療、智慧照護穿戴裝置、AI輔助決策等，以克服地理限制，真正實現「健康零距離」。臺灣正逐步將長照服務從「以醫院為中心」轉變為「以人為本、以社區為中心」的整合型照護體系。透過醫學中心、基層診所與居家護理所的緊密合作，讓健保、醫療、長照服務能緊密相連，不僅能消弭服務斷點，也能翻轉傳統「長輩不動、醫護動」的傳統照護模式。尤其在偏鄉或照護資源匱乏處，護理人員的專業擴展與賦權，更是落實「醫照一體化」社會創新的關鍵力量。

此外，日本醫療法人社團悠翔會理事長佐佐木淳、新加坡中央醫院急診醫學部高級顧問醫師Jean Lee、李氏聯合診所院長李洮俊、奇美醫院整合醫療中心主任黃建程及瑞鄰居家護理所負責人簡瑞嚴等多位國內外專家學者，也於研討會中分享長期政策、高齡照護、居家醫療整合服務與社區支持網絡的照護經驗，深度解構急性醫療到在地安老的轉型關鍵。

奇美醫院自2023年起積極引領急性醫療轉型，讓醫療不應受限於圍牆，而是要走入長者的家中。透過行動醫療與智慧科技的輔助，將醫學中心的專業延伸至居家場域，並攜手基層診所與獨立型居家護理所合作，讓民眾在熟悉的生活環境中，獲得有尊嚴、連續性的全人照護服務，實踐「照護無邊界、健康零距離」永續承諾。

奇美醫院今日舉辦「2025年長照3.0國際研討會」，強調「醫療轉銜社區共融照護圈」與「在宅醫療網絡」的具體實踐。（奇美醫院提供）

奇美醫院院長林宏榮於研討會上致詞，強調臺灣正逐步將長照服務從「以醫院為中心」轉變為「以人為本、以社區為中心」的整合型照護體系。（奇美醫院提供）

活動現場約有300位與會者出席參與、場面熱絡。（奇美醫院提供）