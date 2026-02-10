奇美醫院：兒童多生牙如未及早移除 恐影響恆齒發育
記者王勇智／臺南報導
一位5歲小朋友在牙科檢查時，發現口內疑似有多生牙；經轉診至奇美醫院兒童牙科門診，檢查發現除有多顆嚴重蛀牙外，還有2顆多生牙分別為1顆正向與1顆逆向生長。經與家屬詳細討論後，在實施全身麻醉下拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒以及2顆多生牙；術後恢復良好，2週順利拆線，並定期回診追蹤。
奇美醫院兒童牙科去年臨床統計，1年內初診的462位兒童中，竟有100位是來尋求如何處理「多生牙」，到奇美醫院兒童牙科求診主訴僅次於蛀牙，且此份數據甚至尚未包含因其他原因就診，卻被診斷出多生牙的孩童，顯示此問題在臨床上是並不少見。奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸提醒，臺灣兒童多生牙盛行率較歐美顯著，若未及時處理，恐導致恆牙長不出來或齒列歪斜，家長不可輕忽。
彭緯綸說明，所謂「多生牙」（亦稱為「贅生齒」），是指非屬於乳牙齒列與恆牙齒列之中，而是額外多出來的牙齒，最常見的類型為發生在上顎正中門牙區的「正中贅生齒」。根據國內研究資料顯示，臺灣族群的多生牙的盛行率約為2.6%。臨床統計發現，高達98%的多生牙發生在上顎，超過一半集中於正中門牙區，且男童發生率約為女童的2至3倍，提醒臺灣家長在孩子換牙期需特別留意。
彭緯綸指出，多生牙並非只是「多一顆牙」這麼簡單，若未妥善處理，可能對恆牙發育與齒列造成長遠影響，包括門牙歪斜、旋轉或位移，影響外觀與咬合；恆牙阻生（長不出來），需外科或矯正介入；正中門牙縫隙過大，增加日後矯正需求；甚至可能形成含牙囊腫或導致鄰近牙根吸收，嚴重時會影響牙齒壽命，因此早期診斷相當重要。
彭緯綸呼籲，家長應及早為孩子建立「口腔親善之家(Dental Home)」的概念，最遲在孩子1歲前開始看牙，並養成每半年定期回診習慣。透過長期追蹤與預防導向照護，除了能降低兒童齲齒之外，多生牙、換牙異常或齒列問題也能於初期及早發現、及早處理，降低孩子未來承受複雜治療的風險。掌握「早點看牙、定期回診」的原則，才能用預防代替治療的方式，讓孩子少受齒疾之苦。
奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸提醒，兒童多生牙若未及早移除，恐影響恆齒發育。(奇美醫院提供)
其他人也在看
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
脂肪肝救星！醫曝「2蔬菜」神組合 這吃法排毒效果翻倍
脂肪肝、肝指數異常現已成為不少民眾的困擾，功能醫學臨床觀察指出，許多患者在發現脂肪肝或長期感到疲勞時，第一時間往往詢問是否需要服用保肝藥物或補充保健品，但醫師更關注的，其實是日常飲食內容，「大花椰菜、青花椰苗」就被點名是解毒的天然食材。
南投埔里2台垃圾車「輻射超標」遭退運 元凶竟是紙尿布
據了解，埔里鎮清潔隊日前運出7車垃圾到外縣市焚化爐焚化，其中1車於7日中午抵達焚化廠門口，被偵測到輻射值超標遭退回；隔日再運送7車垃圾，又有1車出現相同狀況。由於清潔隊不曾遇過垃圾輻射異常情形，各隊也沒有相關偵測儀器。核安會獲悉後主動聯繫協助，並於9日派員攜帶...
喝牛奶千萬別又吃「這1種肉」！營養師示警：鐵質幾乎吸不到 女生最常踩雷
鮮乳，這個從小陪伴我們長大的國民飲品，富含優質蛋白質與鈣質，是許多家庭冰箱裡的常備軍。然而，隨著資訊流通，網路上關於鮮乳的傳言也從未間斷：「聽說加熱營養就沒了？」、「牛奶不能跟補鐵劑一起吃？」、「現在的牛奶都有抗生素跟生長激素，喝了會發炎？」，對此，楊斯涵營養師的美味生活分享，在諮詢門診中經常看見民眾因為這些片面的資訊，對鮮乳產生不必要的恐慌，甚至因此放棄了這個良好的營養來源。因此，他用科學證據與實務經驗，一一拆解這些常見的鮮乳迷思，找回安心飲用的智慧。 迷思一：鮮奶加熱後，營養就全部流失了？真相：並非「全部」，而是部分水溶性維生素會減少。關鍵在於「溫度」的控制。許多人喜歡在冬天來杯熱牛奶，卻又擔心營養「煮沒了」。事實上，牛奶中最核心的營養價值——鈣質與大部分的蛋白質，其結構相對穩定，並不會因為一般家庭式的加熱而流失。真正怕熱的是維生素B群（特別是B12與B1、葉酸），在長時間高溫煮沸下確實會顯著流失。此外，若加熱溫度過高導致牛奶表面結出一層「奶皮」，那其實是乳清蛋白與脂肪的變性凝結，雖然可惜，但不至於產生毒素。▲營養師的實踐建議：想喝熱牛奶，請採用「溫熱」而非「煮沸」。 最推薦的方式
資深女星得3癌還活到91歲！醫揭原因 提醒：這種人易得很多癌
資深女星陶玉玲日前傳出因併發症離世，享耆壽91歲。台灣觀眾對她可能較為陌生，她的密友李明啟，可是許多國人又恨又愛的「容嬤嬤」，她在《還珠格格》劇中凌虐林心如，讓大家恨得咬牙切齒。89歲的容嬤嬤在媒體上
早餐地雷別踩！吃錯脂肪肝、大腸癌恐上身 醫曝最佳吃法
好的早餐可以開啟一整天的活力，不過長期吃錯早餐可能會讓你的健康打折，不僅有高血糖風險還有脂肪肝危機，大腸癌風險也會大增！醫師同時提醒，若是因為減肥而跳過早餐，長期下來也會有健康危機。
小禎親曝養肝飲食清單！肥肚、脂肪肝靠「1神物」逆轉，代謝一好人生直接變彩色
女星小禎最近在 IG 分享一系列現代人超需要的「養肝飲食清單」，一句「把肝顧好，人生才是彩色的」更是直接打中不少熬夜族、應酬族的心，現代人生活忙、壓力大，肝臟常常默默超時加班，卻最容易被忽略。其實日常
別以為只是老！醫揭「夜尿4大危機」 中風、心臟病風險大增
夜尿頻繁不只影響睡眠品質，還可能增加心血管疾病風險。泌尿科醫師蘇信豪提到，半夜因尿意中斷睡眠而醒來排尿1次以上即為夜尿症，它不一定代表老化，更是健康警訊。夜尿不只讓人睡不飽，還提升中風、心臟病的風險，甚至造成男性荷爾蒙低下，也會增加夜間跌倒的機率，死亡風險比一般人高出約1.5到2倍。
放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫
放屁是人體自然的生理現象，不過氣味的變化，也反映出腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文提到，若放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，對此分享「屁味4等級」自測表，如果帶有魚腥或死老鼠味，務必就醫檢查。
台南老菸槍「肺活量剩29%」僅走百步 奇美醫院靠1招幫回血
台南一名67歲退休焊接工陳姓男子，菸齡長達40年，受慢性阻塞性肺病困擾超過15年，即便已戒菸5年，肺功能仍重度受損肺活量僅餘29%，夜間需依賴氧氣設備。奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾診斷，發現病患「痰瘀互結、營衛不調、腎氣虛」，經中藥調理兩週後，終於大幅改善。
全台急凍！彰化48小時內「7人失去心跳」 醫籲瘦子別輕忽：有3特徵快就醫
受到寒流影響，全台21縣市出現10度或以下低溫，昨（8日）彰化二林體感溫度更只剩1度，彰化縣消防局統計，自7日上午8時至9日上午8時，全縣高達78人因急病救護送醫，其中7人到院前失去呼吸心跳。醫師提醒，室內溫度最好不要低於18°C，以免增加疾病發生率，而「瘦子」族群若出現3項特徵，請馬上就醫檢查，千萬別輕忽。
半年激瘦10公斤！女子「餐餐過水」不碰油 驚見「1部位停擺」急就醫
減重不等於要拒絕油脂！減重專科醫師邱正宏提到，一名患者為了減肥，選擇不碰油脂類食物，半年後成功減重10幾公斤，未料也為健康帶來負面影響，出現停經狀況。其實油脂是人體必需的營養素之一，只要控制得當，不僅不會造成負擔，還有助於維持健康。
不用醫美、運動！新研究曝「1招」就能回春、變瘦、連視力都變好
逆齡一直是科學家研究的方向。食安專家韋恩（楊世煒）表示，曾有美國45歲富豪強森為了永保青春，接受健康年輕人、甚至17歲兒子的輸血，引發關注與爭議。然而，一項利用小鼠的最新研究發現，將年輕小鼠的糞便微生物群移植到老年小鼠體內，就能逆轉部分與年齡相關的腸道退化現象。「若人體實驗也如此，未來回春可以更安全、更無爭議了。」
350萬人注意！「最有效治膝蓋痛方法」曝：吃藥會虐爆心血管、肝腎
據統計，國人膝關節退化盛行率約15%，約350萬人受膝關節疼痛之苦。醫師江守山表示，根據一項納入約萬名患者的統合研究，非藥物療法，包括運動、水療、膝關節支架等最為有效，其療效等同於非類固醇抗發炎藥等止痛藥一樣好，「但非類固醇抗發炎藥會帶來胃腸道和心血管風險。」
12歲男童發燒「不是流感」 醫拉褲管驚：快送急診
秋冬是流感好發的季節，但孩子出現感冒、發燒，也要留意是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享案例，日前收治一名男童有感冒症狀，卻突然發燒再回診，好在媽媽說出小孩腳痛，讓他順利判斷病灶不是流感，將男童送急診後保住性命。
膝蓋痛一直吃藥？萬人研究證實：運動就能止痛
一項大型研究指出，針對膝關節炎疼痛的緩解，運動、膝關節支架與水療三種非藥物療法展現最佳成效，其中運動不僅能減輕疼痛、改善僵硬，更可強化整體身體機能，效果甚至不輸非類固醇抗發炎藥物。
陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
瘦子猝死頻傳！醫曝「恐怖禍首」：有「3特徵」快就醫檢查
近來天冷，心梗猝死的事件頻傳，其中許多人外型顯瘦，讓大家疑惑為何還會猝死。醫師黃軒表示，醫學上有個名詞「TOFI」即俗稱的「隱匿性肥胖」。很多瘦子之所以瘦，是因肌肉量極低，但內臟脂肪極厚，當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，會誘發嚴重的慢性發炎。他表示，外型偏瘦者若曾莫名其妙暈倒過、家族中有50歲以下突然猝死的親戚、常會心悸／胸悶的人，就應儘速就診心臟內科。
便利商店店員職業傷害曝！「足底筋膜炎」成隱形殺手
29歲的小雯在便利商店工作已經5年，最近每天早上起床腳一踩地就痛得像針刺，走幾步後稍微好轉，但站櫃檯超過2小時又開始隱隱作痛。下班時不只腳底痛，連腰也僵硬得直不起來。
無牙吃飯 8旬婦三餐餅乾泡牛奶
今年80多歲的陳奶奶，牙齒早就掉光，多年來三餐都吃餅乾泡牛奶。因為營養不足，瘦到沒力氣離開床，直到獲得全口假牙補助，多年來終於有了牙齒，咬下第一口菜的瞬間，陳奶奶開心地淚溼眼眶，直說「謝謝醫師」。牙醫師表示，長者缺牙容易發生吸入性肺炎，或營養不良導致肌少症，甚至骨折，若沒有假牙補助政策，可能反而耗費更多醫療與健保資源。