奇美醫院：兒童多生牙如未及早移除 恐影響恆齒發育

記者王勇智／臺南報導

一位5歲小朋友在牙科檢查時，發現口內疑似有多生牙；經轉診至奇美醫院兒童牙科門診，檢查發現除有多顆嚴重蛀牙外，還有2顆多生牙分別為1顆正向與1顆逆向生長。經與家屬詳細討論後，在實施全身麻醉下拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒以及2顆多生牙；術後恢復良好，2週順利拆線，並定期回診追蹤。

奇美醫院兒童牙科去年臨床統計，1年內初診的462位兒童中，竟有100位是來尋求如何處理「多生牙」，到奇美醫院兒童牙科求診主訴僅次於蛀牙，且此份數據甚至尚未包含因其他原因就診，卻被診斷出多生牙的孩童，顯示此問題在臨床上是並不少見。奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸提醒，臺灣兒童多生牙盛行率較歐美顯著，若未及時處理，恐導致恆牙長不出來或齒列歪斜，家長不可輕忽。

廣告 廣告

彭緯綸說明，所謂「多生牙」（亦稱為「贅生齒」），是指非屬於乳牙齒列與恆牙齒列之中，而是額外多出來的牙齒，最常見的類型為發生在上顎正中門牙區的「正中贅生齒」。根據國內研究資料顯示，臺灣族群的多生牙的盛行率約為2.6%。臨床統計發現，高達98%的多生牙發生在上顎，超過一半集中於正中門牙區，且男童發生率約為女童的2至3倍，提醒臺灣家長在孩子換牙期需特別留意。

彭緯綸指出，多生牙並非只是「多一顆牙」這麼簡單，若未妥善處理，可能對恆牙發育與齒列造成長遠影響，包括門牙歪斜、旋轉或位移，影響外觀與咬合；恆牙阻生（長不出來），需外科或矯正介入；正中門牙縫隙過大，增加日後矯正需求；甚至可能形成含牙囊腫或導致鄰近牙根吸收，嚴重時會影響牙齒壽命，因此早期診斷相當重要。

彭緯綸呼籲，家長應及早為孩子建立「口腔親善之家(Dental Home)」的概念，最遲在孩子1歲前開始看牙，並養成每半年定期回診習慣。透過長期追蹤與預防導向照護，除了能降低兒童齲齒之外，多生牙、換牙異常或齒列問題也能於初期及早發現、及早處理，降低孩子未來承受複雜治療的風險。掌握「早點看牙、定期回診」的原則，才能用預防代替治療的方式，讓孩子少受齒疾之苦。

奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸提醒，兒童多生牙若未及早移除，恐影響恆齒發育。(奇美醫院提供)