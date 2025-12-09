奇美醫院「專業足部護理」團隊 提供全方位照護

記者王勇智／臺南報導

85歲康奶奶自今年3月起飽受右腳大拇趾甲溝炎反覆疼痛困擾，經多次治療皆未見改善，甚至因長期服用止痛藥引發胃潰瘍住院治療。康奶奶後來在奇美醫院整形外科醫師診斷評估後，轉介接受「專業足部護理照護」；在團隊處置下疼痛改善，甲溝炎問題已獲控制，康奶奶因此深刻感受到專業足部護理的重要性，甚至主動邀請先生一起接受足部健康評估與照護。

奇美醫院傷口暨足部護理師魏秀慧表示，因應臺灣邁入超高齡社會帶來的足部健康照護需求，奇美醫療財團法人奇美醫院於2025年創新成立了「專業足部護理照護」團隊。這項服務由醫師、足部護理師、傷口護理師、糖尿病衛教師等跨專業成員共同組成，為住院與門診個案提供全方位、個人化的足部健康服務。

魏秀慧說，服務內容涵蓋足部健康檢查、問題趾甲處置、糖尿病足部預防衛教與復健運動指導，並採個案管理模式，必要時轉銜長照資源。截至10月已累計服務364人次，成功幫助長輩解決多年困擾，重獲行動自由。

奇美醫院護理部復健護理師葉玲說明，進入寒冷的冬季，四肢動不動便凍得像冰塊，也是銀髮族足部問題的高峰期。氣溫下降會造成血液循環減弱、皮膚乾燥龜裂、神經敏感度下降，使長者更容易出現足部傷口、感染等問題，間接影響行走步態，甚至引發跌倒。研究指出，跌倒是高齡者第2大意外死亡原因，而足部結構的改變、肌力下降、感覺變遲鈍正是關鍵因素。

葉玲表示，隨著年紀增長，足部會面臨皮下組織流失、和皮下油脂減少，加上冬季環境乾燥，較易出現足跟龜裂性傷口、腳趾間濕疹、角質快速增厚、血液循環變差等生理變化，使長者步步驚險。若能學習日常足部運動，便可有效改善足部循環及感覺遲鈍的問題，再加執行下肢肌力運動，更可有效預防跌倒的發生。

奇美醫院護理部督導李穎俐指出，根據2020年美國研究資料顯示，糖尿病的醫療費用中有多達3分之1與下肢照護相關。糖尿病常見的下肢併發症5年死亡率高得驚人！如有糖尿病足潰瘍者其5年死亡率為30.5%、下截肢者5年死亡率為46.2%、足踝上截肢者5年死亡率為56.6%，皆遠高於乳癌5年死亡率9.0%，甚至與所有癌症的平均死亡率31.0%相當，不僅代表糖尿病下肢併發症會讓健康狀況惡化，更與死亡密切相關。

臺灣高齡化社會下銀髮族為糖尿病高風險族群，血糖控制不佳會進一步增加糖尿病足部併發症的風險。因此，防治重點不應僅停留在治療階段，更應往前移至「一級預防與潰瘍緩解期(remission phase)」的積極照護。「規律的足部檢查、良好的血糖控制與專業足部護理介入」是協助糖尿病病人避免截肢的關鍵策略。