奇美醫院、思科戰略合作 推動AI智慧醫療發展

記者王勇智／臺南報導

奇美醫院與全球網路及安全領導品牌思科（Cisco）今（24）日舉辦「智慧醫療AI戰略合作啟動儀式」，正式宣布進行戰略合作，攜手推動臺灣AI智慧醫療發展。此次合作中，奇美醫院開發「DELISH食樂支援平台」，為中風病人提供AI驅動的個人化照護方案，並導入思科Cisco AI Pods解決方案，確保敏感醫療數據在院內完成AI模型訓練與推理，大幅提升運算效率並從根本確保資訊安全與病人隱私。

腦中風是臺灣造成失能與死亡的主要原因之一，每年約有3萬人會發生第1次中風，超過26萬的存活者常面臨吞嚥困難、肢體無力、認知障礙、情緒低落等挑戰，不僅影響生活品質，也大幅增加家庭與醫療照護負擔。為此，奇美醫院腦中風中心團隊率先開發「DELISH食樂支援平台」（Digital health, Evaluation, and Lifestyle medicine Integration to empower Stroke survivor Health promotion），結合生成式AI與臨床資料分析，產出中風病人個別化的吞嚥風險預測、飲食菜單建議及訓練計畫。

奇美醫院院長林宏榮、思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza和思科臺灣總經理林岳田等多位長官皆出席今日「智慧醫療AI戰略合作啟動儀式」，並在儀式中分享「DELISH食樂支援平台」的創新實踐，以及透過導入思科Cisco AI Pods如何加速AI應用部署，並為臺灣醫療產業樹立可複製的轉型藍圖。

林宏榮表示，面對高齡化社會來襲，中風照護勢必走向精準化與在地化發展。奇美醫院『DELISH食樂支援平台』不僅展現智慧醫療領域的實力，更直接改善中風病人預後、降低家庭與醫療的雙向負擔。在Cisco AI Pods解決方案的協助下，『DELISH食樂支援平台』能安全、高效地讓建議產出時間縮短逾百倍、讓家屬對照護內容理解度提升5成，而病人出院後的遵從度也提高至少3成。在醫院營運上，每月節省超過700小時人力，讓醫護人員能更專注於急重症照護，大幅提升整體照護量能。

Clarence Barboza指出，臺灣擁有世界級的醫療產業與創新量能，這次雙方的合作展現AI在個人化照護上的巨大潛力，也為臺灣AI智慧醫療發展開創相當成功的案例。思科將持續透過龐大的全球資源，支援臺灣醫療的AI轉型計畫；這項合作將為臺灣乃至亞太地區的AI智慧醫療發展，樹立一個卓越的標竿。

奇美醫院與思科合作的成功案例，證明了透過地端AI運算與整合式資安防護，能讓醫療產業安全高效地結合AI以加速疾病預測、個人化照護並提升營運效率。未來雙方將以此為基礎，共同探索AI在更多醫療場景的應用潛力，加速推動臺灣醫療數位轉型，為病人帶來更優質、更個人化的照護體驗。

奇美醫院院長林宏榮（左）與思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza簽署「智慧醫療AI戰略合作」備忘錄。（記者王勇智攝）

奇美醫院院長林宏榮於活動中致詞。（記者王勇智攝）

思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza肯定此次合作將為臺灣乃至亞太地區的AI智慧醫療發展，樹立一個卓越的標竿。（記者王勇智攝）

奇美醫院與思科今日協定戰略合作，共同推動AI智慧醫療發展。（記者王勇智攝）