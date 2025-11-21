奇美醫院「A+藥師」上工了！AI神助攻偵測用藥 藥師照護人數＋33％

記者林昱孜／台南報導

隨著AI在醫療領域日益成熟，奇美醫院自主研發的「A+藥師」臨床智慧輔助系統，成為病人安全與醫療效率的守護者。這套系統能即時讀取病人的檢驗數據、生命徵象、微生物報告及用藥紀錄，主動偵測潛在用藥風險，包括劑量過高、交互作用、禁忌或特殊族群用藥問題，並自動生成藥師建議報告。

一名80歲的黃先生因嚴重感染導致腎功能惡化，需使用高劑量抗生素，若劑量未及時調整，恐引發藥物中毒。「A+藥師」即時提醒臨床藥師，協助醫師調整藥物劑量，成功避免潛在危機，使黃先生順利康復轉入普通病房。

藥劑部小組長李美娟表示，藥師整體照護病人數提升33%（圖／奇美醫院提供）

藥劑部小組長李美娟表示，「A+藥師」並非取代藥師，而是賦予藥師「超能力」，減少繁瑣資料整理，讓藥師專注於臨床判斷與病人溝通。系統上線後，藥師平均用藥評估時間由每位病人約10分鐘縮短至6至7分鐘，整體照護病人數提升33%。

目前「A+藥師」已先在加護病房與高風險病房使用，未來將逐步擴展至全院，並結合更多AI模組，如化療藥物審核。奇美醫院期望透過AI與專業藥師的協作，打造智慧醫療與病人安全兼具的新典範。

