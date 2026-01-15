奇美醫院DXA精準分析與增骨治療 守護高齡者「骨氣」

記者王勇智／臺南報導

曾有腦中風病史的78歲女士，近年反覆出現背痛與行走困難，先後發生多節段脊椎壓迫性骨折，甚至接受過椎體成形術與長節段脊椎內固定手術；由於症狀反覆、嚴重影響生活，家屬帶她至奇美醫院家庭醫學部副部長黃駿豐門診治療。黃駿豐診斷後，採雙效增骨針的骨鬆藥物治療，促進新骨生成及抑制骨質流失，降低再骨折與失能風險；並同步監測心血管風險與骨質變化，再搭配營養補充與復健訓練。經過一段時間治療，疼痛減輕、走路穩定，不再依賴家屬攙扶或輪椅。

黃駿豐表示，評估高齡骨折風險，不能只看骨密度，臨床上許多長輩不僅面臨骨質疏鬆，更合併「肌少症」，這種「骨鬆性肌少症」會讓跌倒與再骨折風險飆升。奇美醫院運用雙能量X光吸收儀(DXA)進行精準全身身體組成分析，並透過「雙效增骨針」為骨頭重新打地基，結合跨科部團隊照護，幫助長輩走出骨折惡性循環，重獲有尊嚴的晚年生活。

黃駿豐指出，奇美醫院引進的雙能量X光吸收儀(DXA)是目前國際公認診斷骨鬆的黃金標準，其優勢在於能同步進行「全身身體組成分析」。除了精確判讀骨密度，更能揭露肌肉量與脂肪分佈的真相。對於極高骨折風險族群，建議不能等骨折才發現問題，透過雙能量X光吸收儀(DXA)的數據化分析，醫療團隊能更早介入，避免長輩因肌肉不足導致跌倒，進而引發後續的失能危機。

針對骨折風險極高的個案，奇美醫院推動「術前優化」治療策略。黃駿豐說明，近年臨床研究顯示在重大骨科手術（如脊椎融合）前3個月，可先使用「雙效增骨針」，能同時促進新骨生成並抑制骨質流失，就像為脆弱的骨頭重新灌漿打好地基，可有效改善骨密度與整體骨骼穩定度，降低術後骨釘鬆脫、鄰近節骨折與復原不良的風險，也為復健創造更安全的條件。

為提供全方位照護，奇美醫院整合家庭醫學科、骨科、復健科與營養團隊，為長輩量身打造包含心血管監測、營養補給與復健訓練等治療計畫。黃駿豐建議，民眾可善用中華民國骨質疏鬆症學會(TOA)提供的骨鬆自我篩檢工具，輸入年齡與體重，即可初步評估風險區間。

黃駿豐說，若結果顯示風險偏高，應及早就醫安排雙能量X光吸收儀(DXA)檢查，避免等到骨折發生才發現問題。此外，骨鬆治療不能只靠藥物，仍需補充足夠的原料，包括每日約1,000毫克鈣質與800 IU維生素D3，並進行安全、循序漸進的肌力與平衡訓練，才能真正降低跌倒與骨折風險。

圖中病人為示意，並非該案例。(奇美醫院提供)