奇美醫院ICU一門罕見打開 醫感動：這是一道重生門

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，奇美醫院的加護病房中，有一道門平常很少打開，會打開通常都是遇到非常緊急的狀況，而今天該道門徹底大開，但並非發生危急情況，而是有病人在今天進行器官捐贈，讓陳志金有感而發說「今天窗外的陽光，就像捐贈者的大愛，溫暖著大地」。

陳志金今（10）日在臉書表示，奇美醫院的加護病房裡，有一道門很少會打開，只要打開通常都是非常緊急的狀況，如發生火災需要逃生，又或是出現最危急的狀況，需要立刻送病人去動手術，那道門才會開啟，至於最後一種則是相對從容的狀況，那就是醫療團隊要展現對病人及家屬尊敬的時候，也就是「器官捐贈」時。

陳志金透露，這道門在今天打開了，休假中的器官移植協調師今天還特地前來醫院，協助指揮整個作業流程，他分享同事對這道門的看法，說這其實不是逃生門，而是一扇重生門，「是大愛的勇者透過器官捐贈，讓他人得以重生，讓捐贈者的生命以另一種形式，在受贈者身上延續的大愛」。

陳志金也貼出醫院外的景象，只見天氣非常好，燦爛的暖陽灑向大地，陳志金說「今天窗外的陽光就像捐贈者的大愛，溫暖著大地」。

網友也說「這道門真的意義非凡，感謝願意器官捐贈的勇者」、「謝謝捐贈者、醫療團隊的努力」、「這扇門也算是救人無數了」、「我是個洗腎者，正在等待器官希望能重生，看到這篇很感動」、「重生門是很棒的形容，讓愛延續下去」。

