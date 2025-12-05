奇美醫陽光小畫家畫展 揭幕

由奇美醫院、陽光基金會及台灣輝瑞藥廠共同主辦「二○二五陽光小畫家畫展︱輝灑希望·迎向陽光」，五日在奇美博物館隆重揭幕。（圖：奇美醫院提供）

▲由奇美醫院、陽光基金會及台灣輝瑞藥廠共同主辦「二○二五陽光小畫家畫展︱輝灑希望·迎向陽光」，五日在奇美博物館隆重揭幕。（圖：奇美醫院提供）

由奇美醫院、陽光社會福利基金會及台灣輝瑞大藥廠共同主辦的「二○二五陽光小畫家畫展︱輝灑希望·迎向陽光」，於十二月五日在奇美博物館二樓豐收廳隆重揭幕。更同步串聯全臺十一家醫院共同推出線上數位策展，讓民眾不受距離限制，隨時隨地感受勇氣與希望的力量。

奇美醫院院長林宏榮表示，真正的醫療不只是治癒身體的疾病，更在於療癒心靈的創傷。這次畫展首次走入奇美博物館意義深遠，不僅為小陽光畫作提供更廣的舞台，也讓大眾看見孩子面對傷痛的勇敢力量，對奇美醫院而言，更是「藝術入醫療，生命更閃耀！」的充分展現。

陽光基金會董事長劉陽明說：「從二○一○年的小陽光畫作徵選，到今天登上奇美博物館，這一路走來有太多人的陪伴。每一筆色彩，都代表著燒傷顏損孩子對未來的期盼；每一張畫紙，都是他們重生的勇氣。我們希望藉由實體與線上策展並行，讓更多人了解燒傷顏損孩子的處境，以及認識陽光燒傷顏損兒生心理重建服務。邀請大家成為他們的陽光，持續擴散愛的能量。」

台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，自十多年前與陽光基金會合作以來，我們見證許多燒傷顏損孩子透過繪畫重建信心。今年畫展登上博物館，不只是藝術展出，更是一種精神象徵「讓每個面對挑戰的人都能看見希望的光。

畫展不僅於十二月四日至十二月七日在奇美博物館舉行實體展覽，更同步推出線上數位策展平台，讓民眾能隨時隨地欣賞作品，透過小畫家的創作，帶領觀眾走進燒傷顏損孩子的內心世界，在筆觸中看見面對傷痛仍閃耀的勇氣與力量。全臺更有十一家醫院共同響應推廣線上策展，包括奇美醫院、振興醫院、馬偕紀念醫院、新光吳火獅紀念醫院、新店慈濟醫院、林口長庚紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、臺大學醫學院附設雲林分院、嘉義基督教醫院、高醫附設中和紀念醫院、花蓮慈濟醫院，讓小陽光的創作被更多人看見，也讓「勇氣與希望」的陽光照耀全臺各地。

今年升上小學五年級的陳冠廷，因一歲半時的熱水意外造成左腳嚴重燙傷，直到陽光基金會介入，陪伴他與家人一起度過漫長的疤痕照護與復健日子。如今熱愛自然與美術的他，今年以《與家人露營去》與《我的開心農場》兩幅作品分別獲得小陽光桌曆畫作優選與角色造型獎。另一位小畫家樂樂，因天生在鼻翼旁有血管瘤而接受多年藥物與雷射治療，曾因外界異樣眼光充滿恐懼。透過陽光基金會社工與心理師的支持，樂樂逐漸找回自信。今年以畫作《我最愛的家人》獲得角色造型獎。