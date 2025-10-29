奇美醫×AHA 提升心衰照護

奇美醫院攜手美國心臟學會簽署合作協議，共推心衰照護品質提升，照護病人。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕台南報導

奇美醫院長期致力心血管疾病照護與品質精進獲獎，29日由副院長陳志成帶領跨專業醫療團隊與美國心臟學會(AHA)國際代表Amy Tam再度合作，雙方正式簽署「AHA品質改善計畫」合作協議。延續雙方多年夥伴關係，也為全台心衰竭照護開啟新篇章。

奇美醫院持續推動心血管品質管理、臨床研究與健康教育，積極參與AHA國際計畫，並以豐富的臨床數據與照護經驗，展現台灣醫療團隊的專業與實力，繼先前的銅獎、特優銀獎之後，2024年積極推動智慧醫療策略，打造符合國際水準的心臟衰竭照護模式，再獲頒AHA心臟衰竭照護品質「特優金獎」，充分展現其長期精進的卓越成就與專業實力。

副院長暨心臟血管內科主治醫師陳志成表示，合作不僅延續多年來與AHA夥伴關係，並將以「臨床實證」、「跨專業整合」與「AI智慧醫療」3大策略並進，提升台灣心衰竭照護的臨床品質與病人安全。

陳志成表示，奇美醫心臟衰竭照護團隊以「整合性照護」為核心，涵蓋心臟血管內、外科醫師、護理師等多專業成員，提供從住院治療、出院長期追蹤、居家衛教的完整照護鏈。透過導入AHA的國際品質指標與教育訓練資源，將能協助醫療團隊在臨床決策、數據監測與回饋上更臻精準，推動整體心臟衰竭照護品質提升。

教學部長暨心臟血管內科主治醫師廖家德強調，團隊長期深耕心臟衰竭照護，建立臨床資料庫以訓練院內大型語言模型的後訓練，進行風險識別與臨床決策支援，能提前辨識高風險病人並縮短反應時間強化照護連續性。

他指出，心臟衰竭是一種由心臟結構或功能異常所引起的臨床症候群，具有高復發率、高住院率及高死亡率，透過早期風險辨識與即時介入，能有效降低再入院率，並大幅提升病人預後的生活品質。