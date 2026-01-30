奇美陸橋驚險對峙 警消鐵路局聯手斷電 助老翁脫險

永康警消合力救人。（民眾提供）

記者張淑娟／台南報導

台南市永康區奇美陸橋今（30）日下午發生一起民眾受困案件。一名謝姓老翁因情緒激動，持刀片翻越陸橋欄杆並站立於平台外緣，處境極其危險。永康分局大橋派出所獲報後，迅速啟動緊急應援機制，聯合消防局與鐵路局封鎖現場，並進行鐵軌斷電救援，最終成功協助老翁平安脫困。

今日下午13時許，巡邏員警許心褕、陳韡杰趕抵奇美陸橋，發現謝翁已翻越欄杆，前臂因受傷出血，且其站立位置緊鄰鐵道上方，稍有不慎後果不堪設想。大橋所副所長王詩涵隨即封鎖中華路部分車道，確保救援空間，並動員警力在場進行交通疏導。

永康警消合力將老翁拉回安全區域，並由救護車送往醫院醫治。。（民眾提供）

考量到謝翁情緒不穩且立足點險象環生，警方當機立斷聯繫鐵路局進行「鐵軌斷電」處置，讓消防人員得以進入鐵道區鋪設大型救護氣墊。現場警消一邊耐心傾聽謝翁訴苦、給予心理支持，一邊觀察救援時機；待安全設施就緒，員警與救護人員迅速上前採取保護性強制措施，合力將謝翁拉回安全區域，並由救護車送往奇美醫院醫治。

永康分局分局長洪宏榮表示，員警面對突發事故能冷靜應變，跨單位協作展現救援效率，成功化解危機。他也呼籲市民，若遭遇生命難關或情緒低潮，請務必尋求專業協助，可撥打生命線專線1995或安心專線0800-788-995，透過諮商管道緩解壓力，給自己一個轉身的機會。