奇美食品幸福工廠天下第一包千份賀歲免費送 歡迎來臺南走春把好運包回家

奇美食品幸福工廠推出春節限定開運包好運來－天下第一包賀歲送活動，並同步打造限定主題氛圍，邀人氣角色幸福法老陪伴民眾迎接新年。（記者李嘉祥攝）

▲奇美食品幸福工廠推出春節限定開運包好運來－天下第一包賀歲送活動，並同步打造限定主題氛圍，邀人氣角色幸福法老陪伴民眾迎接新年。（記者李嘉祥攝）

歡慶農曆新年，臺南人氣景點奇美食品幸福工廠於大年初一至初五（2月17日至 21 日）推出春節限定「開運包好運來－天下第一包賀歲送」活動，千顆招牌包子限量開送，歡迎民眾過年來臺南走春、拍照打卡，將新年好運通通「包」回家。

臺南觀光工廠多達20間，春節期間各自推出特色活動及優惠，其中奇美食品幸福工廠素有「臺南最好玩的候機室」與「包子的故鄉」美譽，是連國外遊客也知道的臺南人氣景點；配合農曆新春旅遊潮，特推出「開運包好運來」活動；奇美食品獨家的「天下第一包」選用前腿豬肉搭配整顆鹹蛋黃、鮑魚粒與埔里香菇，餡料澎湃、風味濃郁，一口咬下內餡滿溢，象徵新年福氣滿滿、好運包到。

廣告 廣告

活動期間於幸福工廠完成打卡，公開分享至Facebook或Instagram，即可兌換「天下第一包」，每人每支手機限兌換一次，每日限量500顆，送完為止，歡迎遊客把握機會；為讓親子族群同樣開心過年，奇美食品幸福工廠也加碼推出孩童專屬好康，未滿18歲孩童出示身分證或健保卡，即可免費獲得芝麻包或奶皇包，讓全家大小在走春之餘，也能共享甜甜好滋味。

今年臺南吹起濃濃「埃及風」，奇美博物館年度特展正盛大展出，奇美食品幸福工廠也同步打造期間限定主題氛圍，邀人氣角色「幸福法老」陪伴民眾迎接新年，館內除好物專賣店滿千送百，亦規劃全新手作DIY課程，推出人氣「金字塔鳳梨酥」體驗，讓民眾親手製作祝福，將好運帶回家；春節期間燒包形象館也開放免費參觀，搭配多項互動活動，讓整體走春行程更加豐富有趣；另外，憑機票還可兌換免費咖啡，無論是返鄉、旅遊或走春，都能在幸福工廠一次享受美食、拍照與多重好康，為新年留下最有福氣的回憶。