奇美食品攜手幸福基金會春節公益送愛 將新春禮物祝福變成具體支持力量

奇美食品團隊拜訪幸福基金會，與孩子一起參與藝術創作課程，透過實際陪伴與共創交流，支持基金會持續推動適性揚才計畫。（奇美食品提供、記者李嘉祥翻攝）

迎接馬年到來，奇美食品攜手幸福基金會推出「公益送愛」迪士尼系列禮盒，每售出一盒奇美食品即提撥5%銷售所得支持幸福基金會長期推動的生活自理與技能培育課程，邀大家共同參與此場溫暖公益行動，讓年節送禮在祝福之外，也能陪伴弱勢孩子在學習路上走得更穩更遠。

奇美食品創立逾50年，長年以ESG行動實踐「取之於社會、用之於社會」精神，陸續舉辦海洋永續淨灘活動、再生袋循環站點、環境紀錄片座談會等永續行動；今年中秋攜手社會創新團隊點點善Cooseii，與唐氏症基金會明倫工坊共作推出「醇月滿盈典藏禮盒組」及捐出禮盒銷售收益5%，獲得社會各界迴響。

幸福基金會自去年起推動「適性揚才計畫」，透過藝術創作、烘焙、音樂、園藝等多元課程，讓孩子們依照自身特質探索與學習，除培養技能外也幫助建立自信、學會表達自我與與人互動的能力，為未來的自立多一份力量，逐步累積成就感，也讓每一份努力被看見。

奇美食品表示，新年度延續公益初心，即日起至明年春節再度推出迪士尼禮盒公益計畫，並特別規劃「企業愛心方案」，單筆訂購50盒以上，幸福基金會將特別致贈感謝狀，象徵企業對公益的支持，也展現永續精神與社會責任，期望吸引更多企業共襄盛舉，擴大公益影響力，將幸福與關懷傳遞到更多角落。

奇美食品也說明此次精心設計的二款禮盒中，「迪士尼珍藏版極致厚燒蛋捲」採用台灣在地動福蛋與小農鮮乳製作，不添加一滴水，口感紮實酥脆，蛋香濃醇；「玩具總動員造型餅乾」嚴選紐西蘭天然奶油，五款Q版經典角色造型酥脆可口，期盼將美味化為公益力量，也邀請社會各界一起攜手傳遞愛與希望，打造友善共融社會。