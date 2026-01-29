奇美「埃及之王：法老」開展人潮多 交通順暢

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市奇美博物館與大英博物館合作推出特展「埃及之王：法老」今天開展，開館前就有熱情民眾到場排隊，首日人潮雖多，但由於非假日，入館秩序良好，周邊交通維持順暢。

奇美博物館人員告訴中央社記者，上午開館前就有民眾到場排隊等入場，現場雖人潮眾多，但在館方人員引導下秩序良好，進出停車場及博物館周邊地區交通動線車流順暢；記者觀察附近道路，未有壅塞情況。

至於開展後首個週末假日，館方說，已預先啟動應變機制，將視人潮狀況彈性調整入館頻率，增派人力投入動線疏導，建議民眾預先購票，善用官網「快速入場預約服務」，就可依預約時段輕鬆進場，大幅節省現場排隊時間。

館方表示，由於館內置物空間有限，呼籲民眾盡量「輕裝來館」，多利用大眾運輸工具，如距離不遠的台鐵保安站，讓週末藝文旅更順暢愉快。

奇美博物館首度與大英博物館（British Museum）攜手，推出被譽為台灣史上最大規模法老文物特展，展出珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等280件珍貴文物，率觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等法老傳奇時代，展期到2027年1月10日止。（編輯：李明宗）1150129