奇美「埃及之王：法老」開展 黃偉哲拍KUSO影片邀民眾分享抽門票
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】臺南奇美博物館攜手大英博物館推出的重量級特展《埃及之王：法老》，於1月29日正式開展，展期長達近一年，為臺灣史上最大規模的埃及文物展。臺南市政府觀光旅遊局為迎接展覽人潮，特別結合展覽主題拍攝KUSO宣傳影片「法老遊臺南」，由市長黃偉哲化身導遊，帶領五位造型各異的「法老」暢遊臺南，邀請民眾看展之餘，也能深度體驗臺南的城市魅力。
▲奇美「埃及之王：法老」開展，黃偉哲拍KUSO影片邀民眾分享抽門票。
市長黃偉哲表示，《埃及之王：法老》特展在奇美博物館積極爭取下成真，自去年消息公布以來便話題不斷、未演先轟動，不僅是國際級的文化盛事，更是帶動臺南觀光的重要契機。市府期盼透過特展的號召力，吸引國內外旅客走進臺南，欣賞城市風景、探索歷史文化並品嘗在地美食。此次宣傳影片也貼心介紹交通方式，建議旅客可搭乘高鐵至臺南站後，利用TPASS轉乘台鐵沙崙線至保安站步行前往奇美博物館，並搭配YouBike及大臺南公車輕鬆暢遊全市。影片中特別在沙崙線列車上拍攝致敬《博物館驚魂夜》的趣味畫面，增添不少亮點。
觀旅局長林國華指出，本次特別邀請市長與外國朋友共同扮演「法老」，以輕鬆幽默的KUSO方式拍攝宣傳影片，由黃偉哲市長帶路，示範從高鐵臺南站出發前往奇美博物館的路線，並一路延伸介紹臺南的自然景觀、歷史古蹟、廟宇建築、巷弄街區、泥漿溫泉及在地美食等特色，讓遊客用最貼近生活、最有趣的視角，認識臺南多元且層次豐富的旅遊樣貌。拍攝過程中，參與的外國朋友也對臺南留下深刻印象，直呼這是一座充滿驚喜又好玩的城市。
此外，觀旅局也同步串聯超過70家臺南在地店家推出看展專屬優惠，觀光旅宿業者亦配合特展規劃多款住房方案，共同迎接法老文物大展帶來的觀光熱潮。觀旅局已於「台南旅遊」Facebook粉絲專頁推出300秒完整版「法老遊臺南」宣傳影片，並加碼舉辦分享抽獎活動，將送出50張《埃及之王：法老》展覽門票。民眾只要分享影片、標註3位好友並留言，即有機會獲得限量門票。
觀旅局也預告，後續將陸續推出更多驚喜企劃，邀請民眾跟著影片一起走進臺南、玩遍臺南。更多旅遊資訊可至台南旅遊網及「台南旅遊」官方粉絲團查詢。
