奇美「提琴音樂饗宴」3月登場 集結11把名琴同台

（中央社記者張榮祥台南8日電）奇美博物館今天宣布，奇美「提琴音樂饗宴」今年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的瓜奈里為主題，集結11把傳世名琴，音樂會預定3月21日、22日分別在台南和台北演出。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，義大利克里蒙納（Cremona）製琴學派三大家族中，瓜奈里（Guarneri）家族以自由奔放、強烈個性的聲學與美學，開啟提琴音色的另一種可能。

瓜奈里家族創始人安德烈．瓜奈里（Andrea Guarneri，1623-1698）師承尼可羅．阿瑪蒂（Nicolò Amati，1596-1684），在阿瑪蒂嚴謹工法基礎上發展出更具氣勢與個性的製琴風格。

在19世紀傳奇小提琴家帕格尼尼（Niccolò Paganini，1782-1840）推崇後，瓜奈里家族作品打開知名度，成為演奏家夢寐以求的名琴。

家族第三代朱塞佩．瓜奈里．耶穌（Giuseppe Guarneri del Gesù, 1698-1744），因琴標籤上註有「IHS」字樣及十字架圖案，被稱為「耶穌．瓜奈里」，更有「史特拉底瓦里後最偉大製琴師」美譽，被視為瓜奈里家族製琴風格最為成熟代表，將瓜奈里家族推向製琴巔峰。

奇美博物館表示，此次音樂會將集結11把傳世名琴同台演出，其中7把瓜奈里名琴將完整呈現家族製琴工藝如何在傳承中不斷突破、逐步走向成熟；最受矚目包括家族第三代製琴大師耶穌．瓜奈里3把代表作品，更以生涯最後遺作「奧雷．布爾」（Ole Bull）最珍貴。

奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷也將於音樂會中分享名琴故事與製琴秘辛，並由資深樂曲導聆人吳毓庭深度解析樂曲脈絡，以名琴、名家、名曲與專業導聆的完美結合，帶來震撼感官的音樂饗宴。（編輯：李亨山）1150108