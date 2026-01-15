奇美「法老探險隊」 解碼埃及古文明

記者劉昕翊／綜合報導

掀起全臺埃及熱潮的奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》將於29日盛大開展。為迎接此場跨越5千年的藝術盛宴，特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，邀請大小朋友化身考古學家，共學共玩解開王室密碼；同時攜手高鐵推出85折交通優惠聯票，打造最便捷的古文明之旅。

「法老探險隊」主題導覽從2百多件文物中梳理出7大精華面向，透過任務型學習單，大小朋友一同解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等，深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握重點知識。

頭戴法老頭巾的導覽員將引領大眾像考古學家般，在展廳執行「觀察任務」，答對問題即可獲得貓女神芭絲特、鱷魚神索貝克等Q版埃及動物神祇的造型摺紙，還可蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章。

此外，為便利全臺觀眾直達博物館，奇美博物館也推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣，凡購買特展聯票，即可享高鐵85折交通優惠，並贈送1份臺南好禮；亦同步規劃常設展聯票，除同享高鐵票85折，再加碼贈送該館禮品店50元抵用券。

親子主題導覽「法老探險隊」透過任務型學習單，讓大小朋友共學共玩解碼法老神祕符號。（奇美博物館提供）