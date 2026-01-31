奇美「法老特展」遭批沒買票也搶紀念品 館方急改動線：看完展才能買

生活中心／程正邦報導

台南奇美博物館近期與大英博物館聯手推出《埃及之王：法老》特展，自 1 月 29 日開展以來，每日湧入大量觀展人潮。然而，超高人氣也引發意外插曲，不少特展限量紀念品遭搶購一空，導致特地買票進場的家長抱怨連連。對此，奇美博物館緊急宣布調整禮品店規則，即日起實施「參觀後購買」的單向通行制度，確保購票觀眾的消費權益。

奇美博物館發公告，一樓紀念品店改為提供購票觀眾觀展後購物，不再提供自由進出。（圖／翻攝奇美博物館官網）

買票入場卻空手而歸？網友炸鍋：紀念品不該給沒買票的人搶

引發爭議的焦點在於原先的動線設計。有家長在社群平台 Threads 發文訴苦，表示特地帶孩子從北往南趕赴這場埃及盛會，沒想到進入商店區時，許多熱門周邊已銷售一空。網友怒批，當天現場有許多並未買票入內看展的民眾，直接進入特展禮品店掃貨，直呼「設計有夠爛」，認為限量商品應優先留給認真看展的觀眾。

其中，最受歡迎的「埃及貓咪扭蛋」據傳在開展首日中午就已被全數掃光，讓不少滿心期待的「貓奴」遊客感到失望。

人氣商品「埃及貓咪」吊飾不用到現場搶，現在上官網也可購買。（圖／翻攝奇美博物館官網）

館方火速回應：30日起禮品店實施「單向通行」

面對參觀者的反饋，奇美博物館展現高度應變能力，於開展隔日立即祭出三項補救措施：

1. 動線調整： 特展專屬禮品店改為「單向通行」。遊客必須先完成特展參觀流程，才能從出口進入商店選購。

2. 購票查驗： 未持有《埃及之王：法老》特展門票的遊客，將無法直接進入特展禮品店。

3. 多管道販售： 為了分流人群，館方表示部分精選特展商品會同步在博物館 2 樓實體禮品店及官方線上平台上架，讓純粹想收藏紀念品的民眾也有管道購買，不至於與觀展遊客爭奪。

大英博物館古埃及展藏豐富，這次來台的共有280件珍貴文物，其中９成９首次在台展出。（圖／大英博物館理事會提供、奇美博物館提供）

觀展提醒：離場即失效 再次入場需重新排隊

館方也特別提醒，為了維持展廳內的人流品質，特展門票原則上採單次進出。若持有票券的遊客在參觀完畢並進入禮品店後離開，想要再次進入展區，則必須與其他尚未進場的觀眾共同排隊。

《埃及之王：法老》展出多達 280 件珍貴大英博物館文物，展期將一路持續到 2027 年 1 月 10 日。館方建議想蒐集特定周邊的民眾，可先於官網查詢庫存或善用線上購物平台，以獲得最佳的觀展體驗。

