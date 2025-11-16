奇美3院區國際研討會登場 「醫療、文化、社區」3串聯打造健康台灣

記者林昱孜／台南報導

奇美醫療體系（永康、柳營、佳里三院區）年度盛事《雙管奇下．深耕臺南》國際研討會，今（16）日在奇美博物館舉行，由奇美醫院品質管理部與感染管制中心共同主辦，展現跨院區整合、品質管理與感染防治的長期成果，研討會以「深耕臺南，健康臺灣」為核心精神，亦呼應世界抗生素週，彰顯奇美在醫療品質、病人安全與區域健康推動上的系統性努力。

奇美三院區攜手聯盟醫院，以醫療、文化及社會責任打造「健康台灣」新典範。 （圖／奇美醫院提供）

奇美醫院品質管理部部長杜漢祥表示，活動整合三院區資源，從院長層級到臨床、品質與感染管制團隊皆共同參與，並首次發表「醫品病安願景實踐」成果，展現奇美醫療體系從策略、文化到科技的全面推動；多家區域醫院、診所，以及台南市政府衛生局、疾管署南區管制中心等共同參與研討會，形成南台灣醫療聯盟，共同推動抗生素治理、感染防治及公共衛生合作。

廣告 廣告

研討會邀集國內外專家分享前沿經驗，包括UCSF Dr. Bruce Agins 探討全球健康正義、日本九州大學 Dr. Shin Ushiro 分享病人安全教育與人因工程，以及國內醫療機構於智慧醫療與AI用藥安全的最新應用。杜漢祥也以「以人為本、創新卓越」為題，介紹奇美如何以科技與文化打造更具韌性的醫療安全網。

與會者在藝術場域奇美博物館中交流，並於戶外享用野餐盒，促進跨機構與國際專家的互動。同時，奇美博物館同步展出《夢想的起源》特展，以奇美醫院半世紀發展為軸線，呈現南台灣重要醫療里程碑，展期自11月15日至27日於布雷西亞廳免費開放。

更多三立新聞網報導

爆吃「招牌河豚皮」9人中毒？恆春海鮮餐廳急撇清 衛生局揪1缺失

台南180人墾丁員旅⋯吃「招牌河豚皮」9人疑中毒！海鮮餐廳回應了

不孝軟爛女兒想獨吞房產⋯「出資＋揹百萬貸款」老母心碎提告！結局曝光

高雄人注意了！這一區7條路「連2日」停水8小時 快儲水備用

