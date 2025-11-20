奇美A+藥師上線 齊守護用藥安全

奇美藥劑部小組長李美娟表示，奇美醫院結合ＡＩ研發的Ａ＋藥師臨床智慧輔助系統，即時主動偵測用藥風險，守護病人安全。

80歲黃翁因嚴重感染致腎功能惡化入住加護病房，由於病況變化快速，「Ａ＋藥師」臨床智慧輔助系統即時讀取病人的檢驗抗生素數據，主動偵測出該藥物劑量在其腎功能可耐受範圍，即時調整藥物劑量成功避免潛在藥物中毒，經照護改善轉入普通病房後順利出院。

奇美醫院藥劑部小組長李美娟表示，隨著ＡＩ在醫療領域的應用日益成熟，奇美醫推出由藥劑部自主研發的「Ａ＋藥師」臨床智慧輔助系統。這套結合ＡＩ與臨床決策支持系統，不僅能協助藥師在繁忙的病房中即時發現、主動偵測潛在的用藥風險，例如劑量過高、交互作用或不當用藥等問題，並自動生成藥師建議報告。

系統上線後，藥師平均用藥評估時間從每位病人約10分鐘大幅縮短至6～7分鐘，照護病人數更提升了33％，不僅大幅減輕藥師負擔，更讓病人用藥安全再升級，成為智慧醫療的全新典範。

李美娟指出，Ａ＋藥師臨床智慧輔助系統透過與奇美醫院內醫療資訊系統的整合，能即時讀取病人的檢驗數據、生命徵象、微生物報告及用藥記錄，也能主動分析並偵測出過量、禁忌、重複用藥、交互作用、劑量不當及特殊族群用藥等多達六大類潛在問題，並自動生成臨床藥師建議報告。

李美娟強調，Ａ＋藥師不是取代藥師，而是讓藥師更有力量的夥伴。Ａ＋藥師臨床智慧輔助系統讓藥師從繁瑣的資料整理工作中徹底解放，能將寶貴時間與精力專注於臨床判斷與病人溝通，實現真正的「以病人為中心」照護理念。目前Ａ＋藥師已率先在加護與高風險病房使用，並逐步擴展至全院，未來將結合化療藥物審核等ＡＩ模組，打造智慧醫療與專業藥師並行的新時代。

奇美醫院的Ａ＋藥師代表的不只是科技突破，更是一種醫療文化的轉變！它讓ＡＩ融入臨床現場與專業藥師攜手，共同守護每一位病人的安全與信任。