《奇萊文藝》創刊發表 楊牧遺志開創文學新高山

國立東華大學楊牧文學研究中心主辦的「他唯一執著的美學姿勢《奇萊文藝》創刊發表會」。(東華大學提供)

記者林中行／花蓮報導

國立東華大學楊牧文學研究中心主辦的「他唯一執著的美學姿勢《奇萊文藝》創刊發表會」發表不僅是對楊牧老師文學地位的深切致敬，更象徵一份融會學術論述與文藝創作的新型態刊物正式啟航，為當代文學開闢另一處可供駐足、凝望與攀登的所在。

東華大學表示，《奇萊文藝》由東華大學楊牧文學研究中心創辦，並由華文文學系協力發行，旨在推動楊牧學的國際研究與文學創作。

除刊登楊牧文學研究論文，亦兼收古典與現代文學之研究成果，以及現代詩、散文、小說等創作；藉此延續楊牧的文學實踐與人文理想，打造一個詩意與思辨並行、傳承與創新互證的文學場域。

廣告 廣告

楊牧文學研究中心主任許又方教授表示，《奇萊文藝》的誕生，源自楊牧老師生前對文學期刊的期待。他回憶，楊牧老師曾強調：論文不應只是枯燥的材料堆疊，應在消化萬千素材後，以文章之形「娓娓道出」其所見、所思、所悟。楊牧老師推崇早期的《中外文學》，視其為期刊典範。

許又方指出，老師逝世的這些年，他始終思索如何編纂一本兼具論文深度與創作美感的刊物，以回應老師的願景與期許，「如果楊牧老師在天上看到的話，我希望他會喜歡。」。

臺師大文學院院長須文蔚教授指出，「奇萊」是楊牧文學世界中恒久的發源點；以此為名，既是回望，也是召喚文學界共同攀登另一座高山。他肯定許主任積極將楊牧文學推廣至日本、馬來西亞、韓國等地的努力，期待楊牧文學研究中心持續向世界拓樸、推展楊牧，使之成為國際顯學。

他期許《奇萊文藝》在「同樣的心」的召喚下持續成長，成為文學界不可或缺的力量，並展現學界對楊牧文學與思想之研究能量，也以刊物的誕生為楊牧精神的承繼開啟新章，讓文學在此地重新聚攏、再度出發。