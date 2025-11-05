奇葩停車格「畫在路中央」！網全傻眼：旁邊人行道 市長親上火線解答了

有網友分享，斗六有停車格被「畫在路中央」，道路變窄，邊線外留寬敞空地，讓許多人見狀都無法理解。圖／翻攝自臉書社團「斗六人（讚）出來」

為了提升用路人安全及行車安全，雲林斗六市鎮南路近日針對市區停車格及標線進行重整，不過，就有網友分享，有停車格被「畫在路中央」，不僅道路變窄，邊線外還了留寬敞的空地，讓許多人見狀都無法理解。對此，斗六市長林聖爵親上火線解答了。

一名網友3日在臉書社團「斗六人（讚）出來」貼出一張照片，並表明自己無任何政治立場，只是單純好奇想知道「紅色框起來這邊是還要做人行道嗎？」他認為，停車格感覺畫在路中間，現在也沒人敢停，停了就變成並排停車，機車經過都會輾過停車格線，質疑「這樣會不會危險？」

畫面曝光，立刻掀起熱烈討論，「車道越畫越窄，車流越來越塞」、「想問第一格停車格就在消防栓旁邊，不知道跟消防栓5公尺內不能停車的法規有沒有衝突呢？如果停了不知道會不會被檢舉開罰呢？」、「這真的不建議，機車和汽車將會在同一車道會更阻塞，一般行人大多是走寶雅那邊」、「無言的停車格」。

而該貼文也釣出公正派出所員警王俊升回應，「您反應鎮南路停放車輛乙情，經本所諮詢市公所表示預計規劃行人步道，本所呼籲行經該路段之車輛記得車速放慢並注意左右來車。」另外，斗六市長林聖爵也出面解釋，紅框處已規劃成標線型人行道，未來禁止停車，目前已督促廠商盡速派工劃設。

事實上，斗六道路路面老化龜裂、破損問題嚴重，今年7月市公所就已著手針對後站與市區各里的老舊道路進行改善、維修工程，包括路面刨除重鋪瀝青混凝土路面、標線重新繪製及畫設停車格等。公所表示，第一期後站35條道，由於有結餘款增加市區大同路、永安路、永樂街、民生路、興華街及鎮南路，全部完全後能增加汽車停車格394格、機車停車536格，另第2期有31條預計年底前動工。



