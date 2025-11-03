奇葩片／她鑽進街頭置物櫃「抱維尼熊蜷縮熟睡」 被警喚醒畫面曝光！全場傻眼
東京最省住宿法？日本東京新宿鬧區歌舞伎町近日驚見離奇景象——一名女子竟抱著玩偶鑽進「投幣式置物櫃」裡熟睡，宛如把街頭變成旅館。畫面曝光後不僅掀起網友熱議，也引起警方注意，讓許多路人看傻眼，直呼「太誇張」。
女子蜷縮櫃中抱小熊維尼沉睡
影片拍攝地點位於歌舞伎町一家壽喜燒名店「MOMO PARADISE」樓下。日本網友在社群平台X上傳影片，只見整排置物櫃中有名女子蜷縮成一團，懷中緊抱著小熊維尼玩偶，看起來睡得相當安穩。
警方接獲通報後趕抵現場，小心喚醒女子，還貼心地將她的鞋子擺放整齊，協助她離開，現場圍觀民眾無不驚訝。
原PO在貼文中驚呼：「把置物櫃當旅館用的觀光客，太強了！」影片曝光後瞬間引爆熱議，不少網友半開玩笑留言：「這是終極省錢住宿法」「難道以為這是膠囊旅館？」也有人懷疑女子可能是離家出走者或無家可歸者。
更有趣的是，影片中還拍到旁邊地上也有人直接躺著睡覺，整個畫面宛如「臨時街頭宿舍」，讓路過的遊客議論紛紛。
臉書粉專「日本省錢小站」轉發影片提醒旅客，日本的投幣式置物櫃雖能暫時避風遮雨，但絕非睡覺場所，若類似情況頻繁出現，日後可能會被貼上「禁止入內睡覺」警示標語。
這支短短30秒影片不僅在日本爆紅，也延燒到台灣論壇與社群。不少台灣網友留言調侃：「這才是真正的膠囊旅館」「還抱著小熊維尼也太療癒」「拿紙箱睡都比那舒服」。也有網友感嘆，這樣的現象反映出大城市底層生活的無奈與孤獨。
