奇葩畫面曝！休旅車國道雙白線前「定住」險釀撞 嚇壞駕駛怒噴：王Ｘ蛋

記者羅欣怡／桃園報導

休旅車在五楊高架北上車道突然「定住」。（圖／翻攝自《爆料公社》）

有網友在《爆料公社》發文，指出4日晚間行經國道1號五楊高架路段時，前方車輛突然閃車，原來一輛休旅車竟然在車道上「定住」，等了幾秒後切入左方車道，讓原PO連飆國罵，怒噴「出車禍就是因為你，王Ｘ蛋」。對此，國道第一公路警察大隊五楊分隊表示，依歸可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，扣該汽車牌照6個月。

影片中，當時在五楊高架橋北上的車流量不小，一邊是繼續走五楊高架橋、一邊是走平面往中壢方向，原PO前方的白色轎車突然減速往外線切，原來一輛休旅車竟然停在車道上，車頭已經左偏，但因為後方車子一直來，根本切不過去，原PO說，休旅車也沒有故障，就是單純的「走錯車道」，當下也沒有塞車，車流時速都正常，後面一整排車直接急煞，很多台差點撞上去，直呼「傻眼到不行。」

休旅車走錯車道停下，後方轎車急閃。（圖／翻攝自《爆料公社》）

貼文曝光，網友也紛紛留言「錯過就往前開，還在那邊停車，2025年了交通垃圾卻越來越多」、「檢舉驟停，假日一堆寶」、「三寶日常，想停就停，想切就切」、「這駕駛一年開不到1桶油吧？」、「台灣駕照真好考！」「駕駛87歲了嗎？」

國道警方表示，經檢視影片內容，該小客車之行為恐影響駕駛人行車安全，將視個案調查，如違規屬實，可依道路交通管理處罰條例第43條之規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，扣該汽車牌照6個月。

國道警方表示，依規將可罰最高3萬6千元。（圖／翻攝自《爆料公社》）

呼籲駕駛人行車應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，如果錯過交流道(勿螃蟹危險行為)，應至下個交流道，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

