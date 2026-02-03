奇葩組合！義大利麵竟有「芋泥三色豆香菜」口味 蔡英文笑：歐洲的朋友會諒解

台南一間餐廳推出「芋泥三色豆香菜義大利麵」，吸引蔡英文留言回應。（圖／Threads@tainanxian_food、蔡英文臉書）

台南一間餐廳近期推出兩道突破味蕾想像的義大利麵，分別是「芋泥三色豆香菜義大利麵」與「珍珠奶茶培根義大利麵」，照片在網路曝光後迅速掀起討論，不少網友看到配料組合當場崩潰，直呼：「請老闆帶著這間店離開地球！」連前總統蔡英文也現身留言。

一名美食部落客近日在Threads上分享這兩道料理，把台灣人熟悉、卻極少同時出現在同一盤的食材全數集合：芋泥、三色豆、香菜，甚至還有珍珠奶茶與培根，強烈的違和感反而成為最大賣點，表示「標記最好的朋友請他吃這盤！芋泥三色豆香菜義大利麵，到底是什麼奇葩組合？有人要挑戰嗎？」

餐廳還推出珍珠奶茶培根口味。（圖／Threads@tainanxian_food）

貼文曝光後，許多網友紛紛崩潰留言，「就算我朋友是畜生他也罪不至此」、「這個要判無期徒刑不得假釋」、「你各位再浪費食物， 這就是你下地獄要吃的」、「老闆不怕同時被義大利人跟台灣人告嗎」、「生活是怎麼了嗎想出這種毀滅料理」、「本來銀行不讓我貸款，看了這篇之後就過了，現在可以告你了」。

有趣的是，這波討論還釣出前總統蔡英文親自留言：「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡，但加在義大利麵裡面……這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解。」

該則留言不到一天便吸引4萬人點讚，許多人也回想起去年有網友分享冰淇淋加香菜的吃法，當時蔡英文回應：「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」。自此之後「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」便成為Threads上一種哏圖。

