奇葩！裙內藏「229條活跳跳觀賞魚」 她遭陸海關當場抓包

大陸不時會出現令人瞠目結舌的走私案。深圳羅湖海關近日查獲一名女性旅客，竟將229條活跳跳的「平鰭鰍科魚」藏在裙內，試圖違規攜帶入境。

一名試圖走私活體平鰭鰍科魚的女旅客被海關攔截。（圖／翻攝微博@海關發布）

根據陸媒《廣州日報》，羅湖海關關員在執行入境旅客監管工作時，發現一名女旅客進入海關監管區未向海關申報。監視器畫面顯示，該旅客過關時一直玩手機，疑企圖假裝鎮定通過海關監管區，但仍引起關員注意並對其進行抽查。

經進一步檢查，關員在該旅客身著的黑色長裙內發現用紅色、白色塑膠袋綑紮的疑似活體魚2袋，總共有229條。畫面顯示，該旅客寬鬆的魚尾裙內，綁了2個沉甸甸的塑膠袋。

廣告 廣告

平鰭鰍科魚為大陸規定的禁止進境物。（圖／翻攝微博@海關發布）

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，這批被查獲的活體魚為平鰭鰍科魚。據悉，平鰭鰍科魚是適應急流的淡水魚類，其腹鰭特化為吸盤狀結構，主要分布於亞洲山區溪流，是特色觀賞魚種。

海關也提醒，根據中華人民共和國農業農村部、海關總署公告第470號，平鰭鰍科魚屬於《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》中規定的禁止進境物，禁止任何形式的攜帶或寄遞進境。

延伸閱讀

台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力

金控獲利王不是說假的！富邦蔡明興：今年有望再寫新高

AI助攻客語傳承！桃園推出客語學習系統 神秘代言人即將揭曉