奇觀！小琉球綠蠵龜罕見冬季產卵 海水溫度是關鍵

小琉球產卵母龜編號TWOCA0605裝設衛星發報器後順利重返大海。（圖／海保署）

全球暖化持續影響海洋生態，連海龜的繁殖習性也出現變化。海洋委員會海洋保育署指出，小琉球蛤板灣近期紀錄到罕見的「冬季產卵」個案。一隻編號「TWOCA0605」的綠蠵龜，於去年12月16日重返沙灘築巢，打破了傳統產卵季在11月結束的認知，海保署與相關單位合作，已在母龜完成第4窩產卵後裝設衛星發報器，展開產後洄游與覓食棲地的科學追蹤。

海保署說明，這隻母龜是小琉球的「老朋友」，早在112年2月就曾現蹤並產下7窩卵，平均孵化率高達83％。相隔近三年，牠再度洄游至同一沙灘，即便進入12月冬季仍持續產卵，數據顯示，2025年11月小琉球周邊海溫平均仍達25度，環境條件接近繁殖季水準，研判溫暖的海水提供了母龜持續築巢的適宜環境。

廣告 廣告

為營造友善棲地，海保署於113年完成蛤板灣周邊路燈的光源調整，有效降低夜間光害，相關措施成效顯著，114年蛤板灣共紀錄到17窩卵，成為全島卵窩數量最多的熱點。海保署表示，此次衛星追蹤象徵保育工作從「沙灘管理」延伸至「海域治理」，未來追蹤成果將公布於iOcean網站，讓大眾共同守護海龜的遠洋旅程。

更多中時新聞網報導

世足》歐抵制美聲浪 前FIFA主席呼應

陳昱廷漁港拍戲體感0度 暖暖包無處藏

光良陪玩吉隆坡私房景點大公開