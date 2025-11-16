奇諾岡中文俱樂部 學生文化社團受肯定
南加州聖伯納汀諾縣奇諾岡學區，有個學生中文俱樂部，活躍在艾亞拉高中（Ayala High School）校區，學生成員經常在社區活動表演，充滿文化熱情與青春活力。這個社團由一位中文教師促成創建，成立至今十餘年，不僅吸引愈來愈多華裔學生加入，也有其他族裔學生參與，成為內陸推廣中華文化的重要力量，也因積極參與社區活動而屢獲華人社團和學區、市府肯定。
中文俱樂部由中文教師郭琳在2013年創辦，目的是傳播中華文化，對華人新移民子弟，通過參與中文俱樂部，不僅可以交友，也可以更快適應新環境，就如同第二個家一樣。成立之初，成員僅十餘人，但隨著學校中文課程成熟、亞裔學生比例增加，以及社團活動逐漸擴大，每年參與人數不斷攀升，目前人數有60人左右，已成為學區最具代表性的文化社團之一。
創辦人郭琳說，中文俱樂部目前成立有舞獅隊、民樂隊、民族舞蹈隊，最近又成立舞龍隊。每年中文俱樂部學生在農曆春節、中秋節等重要節慶，都會參加社區文化活動，在學區教委會上及社區舉辦的華人嘉年華中，展示才藝及中華文化。過去幾年，學生們多次在市府及華人社團新年活動表演，受到市府和學區表彰，肯定學生們展現多元文化教育成果，更讓主流社會有機會認識與欣賞中華文化之美。此外，學生們還經常受邀參與中國留學生舉辦的活動。
郭琳說，中文俱樂部得到家長及奇諾岡華美協會大力支持，華美協會創辦人廖偉民多次為學生們捐款，鼓勵中文俱樂部持續在內陸推廣中華文化，讓更多其他族裔居民了解中華文化內涵。
