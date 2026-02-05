奇蹟新家園落成啟用 擴充泰山長照量能

泰山奇蹟之家擴充啟用提供更完善日間照顧及多元長照服務。（圖：新北衛生局提供）

因應高齡人口快速成長，財團法人天主教主顧修女會於新北市泰山區設立的「奇蹟新家園」日間照顧中心落成典禮，正式啟用全新建物，擴充在地長照服務量能。

奇蹟之家自民國九十九年成立以來，提供二十四人社區日間照顧服務，因應需求增加，於一一一年動土擴建，完工後服務人數提升至八十六人，並提供更完善的日間照顧及多元長照服務，強化社區支持系統，提升長者照顧可近性。

侯友宜表示，新北六十五歲以上長者已超過八十萬人，市府持續與民間單位攜手推動長照政策，讓長者能在熟悉社區中安心生活。他感謝主顧修女會美國總會長Sister Dawn Tomaszewski親自來台關懷，展現對在地長照的重視。

衛生局長陳潤秋指出，目前全市已設立一百二十六家日照中心，透過據點布建與服務升級，減輕家庭照顧負擔。高齡長期照顧處長林惠萍指出，奇蹟新家園同步提供居家、送餐、喘息及短期照顧等服務，逐步建構完善的社區照顧網絡。