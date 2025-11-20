奇蹟畫面曝！6旬婦離開大全聯「墜8米捷運地下室」輕傷 網敲碗：什麼車

記者羅欣怡／桃園報導

桃園63歲廖姓婦人，今（20日）下午開車前往大全聯購物，離開時疑似恍神，才剛從車道右轉就直接衝進前方正在施工的捷運工地，連人帶車墜落8米深的工地地下室，但廖婦僅有擦傷和疼痛等傷勢，甚至還能自行爬梯子回到平面道路，讓網友驚呼狂問：「什麼車子這麼厲害！」

婦人僅受到輕傷，還可以自行爬梯子。（圖／翻攝畫面）

白色休旅車墜落8米深地下室，車頂凹陷、保險桿歪了，只能用吊車將休旅車從地下室吊起，駕駛座上的63歲廖婦卻幾乎毫髮無傷，警消到場時，她意識清楚，還能表達哪裡疼痛，經救護人員初步檢查，僅有右小腿腫脹擦傷及胸、腰部疼痛，還能自行爬梯子返回平面道路，立刻送醫治療。

吊車將休旅車從地下室吊出。（圖／翻攝畫面）

警方表示，駕駛現場經酒測值為零，無明顯外傷，車內無其他乘客，工地無人波及受傷，詳細肇事原因尚待釐清，警方呼籲汽機車駕駛人，行經施工管制路段應減速慢行，以維護道路交通安全。

