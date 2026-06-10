奇蹟般地重逢！家貓失蹤「五個月」獨自穿越邊境與主人團聚

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火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外近日發生一起關於「走失貓奇蹟般重返主人身邊」的故事，一隻失蹤長達五個月的家貓，原本在西班牙與飼主度假時意外走失，沒想到經過漫長的流浪後，竟獨自穿越法國與西班牙邊境，徒步約250公里回到法國南部的家附近，這段不可思議的旅程曝光後迅速在網路上掀起熱議。

根據外媒報導，法國一對夫婦於去年夏天，帶著家中的貓咪「菲盧」前往西班牙加泰隆尼亞地區旅遊，期間一家人開著露營車在埃布羅三角洲附近活動，小貓卻趁著飼主短暫停留加油站時，悄悄溜出車外，隨後消失在陌生環境之中。

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夫妻倆發現愛貓失蹤後隨即展開搜尋，不僅向警方報案，也聯繫了當地動物救援組織協助尋找，並張貼大量尋貓啟事，希望能找到「菲盧」的下落，然而經過多日搜尋未果，始終沒有任何消息，他們最終只能帶著遺憾返回法國。

「菲盧」竟獨自穿越法國與西班牙邊境，徒步約250公里回到法國與主人團聚

(示意圖/Unsplash)

直到數月後，事情才出現戲劇性轉折，一名居住在法國奧隆扎克附近村莊的女子，某日發現自家門外經常出現一隻骨瘦如柴的流浪貓，她出於好心便帶往獸醫院檢查，沒想到透過晶片掃描確認身份，赫然發現眼前的這隻小貓正是失蹤已久的「菲盧」。

消息傳出後女子立刻聯繫飼主，讓這場跨越五個月的尋貓故事終於迎來團圓結局，如今「菲盧」已經成功返家過上幸福的生活，不少網友紛紛留言表示「真的太不可思議了」、「牠一定非常想回家」、「根本是奇蹟」、「這比電影劇情還誇張」。