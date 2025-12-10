奇蹟般的重逢！小貓橫跨１３年終於與主人見上最後一面

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一段跨越多年的尋貓故事近日在社群上引起關注，一名英國女子在13年前搬家途中不慎遺失愛貓，原以為小貓早已不在人世，卻在日前意外接到收容所通知，得知牠仍然活著，這場遲來的團聚令人動容，也讓許多網友感嘆小貓堅強的生命力。

根據外媒報導，這名女子當年從英格蘭的布里斯托搬到特雷迪加，在搬家的過程中，五歲的貓咪「 Minx 」因受到驚嚇而突然逃脫，讓飼主焦急地在周邊各處尋找，甚至持續聯絡原址收容所多年詢問線索，但始終沒有任何消息。

隨著時間流逝，女子已經與愛貓分別了長達13年之久，讓她只能逐漸接受小貓可能已經離去的事實，直到最近她接到一通距離自家225公里之外的收容所電話，才得知「 Minx 」竟然還活著，如今的牠已經高齡18歲，雖然瘦弱但仍有精神。

女子收到消息後立刻驅車趕往現場接回愛貓，當牠們久別重逢的那一刻，「 Minx 」也馬上認出了她，不僅主動靠近，用自己的頭輕輕蹭著女子，甚至還發出熟悉的呼嚕聲，仿佛在對主人說「媽媽終於來接我了，真的好想妳 」場景令人動容。

「 Minx 」在回家不久後狀況迅速惡化，最終在主人的陪伴下離開了世界

(示意圖/Unsplash)

然而這份欣喜並沒有維持太久，「 Minx 」在回家不久後，被診斷出罹患癌症，狀況迅速惡化，最終在主人的陪伴下離開了世界，對此女子雖然感到悲痛，但也慶幸至少愛貓能在生命的最後時光重新回到熟悉的懷抱。

這段故事曝光後，令許多網友也深感鼻酸，認為這段重逢雖然短暫，卻顯得無比珍貴，並稱讚女子多年來從未放棄尋找，也有人感嘆，希望所有走失動物都能像「 Minx 」一樣，有機會在生命的某個時刻再次回到愛牠的人身邊。