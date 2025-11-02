Ｇ７奇蹟逆轉 道奇２連霸

MLB世界大賽第7戰道奇與藍鳥殊死鬥，道奇從0:3落後追到延長賽11局5:4勝出，歡喜捧金盃。（路透）

大谷挨３分砲退場 11局鐵捕史密斯轟致勝分 山本驚濤中關門

本報綜合報導

道奇與藍鳥在MLB世界大賽鏖戰到第7戰，道奇昨天在一路落後之下，8局蒙西、9局羅哈斯、11局史密斯3支全壘打致勝，而山本由伸「中0日」後援登板守住局面，最後道奇以5比4逆轉擊敗藍鳥，大聯盟相隔25年再現連霸王朝。

道奇投手山本由伸前一天先發投96球，率隊拿下第6戰之後，昨天在第7戰第9局登場，在「失分就輸球」壓力下，他在藍鳥主場4萬多名觀眾面前，守住滿壘局面，拿下世界大賽最有價值球員（MVP）。

廣告 廣告

昨天這場比賽，道奇一路苦戰，先發投手大谷翔平3局遭到畢歇特敲出3分全壘打重傷害，投2.1局退場。道奇第4局、第6局分別靠高飛犧牲打攻得1分，一路苦苦追趕。

7場苦戰後，睽違25年的二連霸到手，道奇球員休息室上演瘋狂香檳浴，球員都樂瘋了。（路透）

藍鳥6局追加分數，8棒克里門安打之後又盜上二壘，9棒西門內斯適時敲出二壘安打，藍鳥以4比2領先道奇。

道奇在比賽後半段發起攻勢，蒙西8局全壘打，把比數追成3比4落後；9棒羅哈斯9局上立大功。當時藍鳥只要再抓2個出局數就封王，沒想到守護神霍夫曼砸鍋，被羅哈斯敲出全壘打追平比數，4:4把比賽逼進延長賽。

延長賽第11局，道奇捕手史密斯驚天一轟，拿下5:4超前分，這是道奇整場比賽唯一領先，卻是最終的勝利分數。

道奇明星左投柯蕭在冠軍香檳浴中告訴記者，他感謝隊友大谷翔平、山本由伸與每一位隊友讓他帶著生涯第3座世界大賽冠軍完美退役，並大讚山本這次的表現很可能是後無來者。（路透）

道奇投手山本由伸在9局下登場，他守下滿壘局面無失分，一路投到11局下比賽結束。

山本11局下續投，被首位打者小葛雷諾敲長打，面臨1出局一三壘有人危機，但山本臨危不亂，加上隊友神守備，讓藍鳥柯克打出再見雙殺，成功守住道奇二連霸。

山本由伸前一天先發投96球，中間沒有休息日的情況下，昨天後援2.2局投34球，以驚人的體力與意志力率領道奇奪勝，也獲得世界大賽最有價值球員（MVP）。