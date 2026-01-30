奇蹟重生！癱瘓多年擺脫神經痛 義大杜元坤「神經繞道」助60歲男站起來走媽祖

圖說：劉承易相當感謝杜元坤院長讓他重拾彩色人生。(照片提供/杜元坤醫師)

【記者羅伯特／高雄報導】生命中最深的絕望，並非死亡，而是清醒地活著，卻被疼痛與癱瘓囚禁。60歲的劉承易，曾被醫師評估「若非奇蹟，恐終身癱瘓」，在長達數年的劇烈神經痛與下半身癱瘓折磨中度日。所幸在義大醫院院長杜元坤施行高難度「神經繞道橋接手術」後，不僅疼痛明顯改善，下肢功能逐步恢復，甚至完成徒步跟隨白沙屯媽祖繞境的心願，親身見證醫療帶來的重生希望。

劉承易回憶，104年2月上班途中突感劇烈胸痛，緊急送醫後確診為致死率極高的「主動脈剝離」，當時醫師坦言存活率僅約1至2成。他歷經長達20多小時的手術，幸運撿回一命。原以為劫後餘生，卻在2年半後再度接受主動脈置換手術，半年後卻突發雙下肢無力，檢查證實為胸椎缺血造成脊髓損傷，導致下半身癱瘓。

醫師指出，即使主動脈手術成功，仍可能因脊髓供血不足引發「脊髓中風」。面對突如其來的打擊，劉承易為避免成為家人負擔，嘗試針灸與復健，花了半年時間才勉強能在攙扶下站立，卻換來日夜難耐的神經痛，長期睡眠不足，生活品質大受影響，甚至需聘請外籍看護照料起居。

「痛到每天只能睡一、兩個小時，真的不知道怎麼撐下去。」劉承易說，過去熱愛登山車、公路車運動，如今只能看著愛車蒙塵，人生彷彿失去方向。

不願放棄的他持續尋求醫療可能，112年轉而求助神經顯微重建權威、義大醫院院長杜元坤。當年3月24日初診時，劉承易雙下肢肌肉已萎縮超過三分之一。杜元坤經詳細評估後，決定為他進行難度極高的「神經繞道橋接手術」。

杜元坤說明，傳統觀念認為中樞神經如脊髓一旦受損即難以恢復，但近年透過顯微手術技術，可將健康的周邊神經，如腦副神經、肋間神經或頸椎神經根，繞過受損部位，直接接到癱瘓肢體神經，重新傳遞神經訊號，猶如替阻塞的高速公路另闢一條替代道路，讓訊號重新通行。該技術已發表於國際期刊，並受邀至多國示範。

手術於同年5月完成，劉承易最直接的感受是「終於能好好睡覺了」，多年折磨的神經痛明顯緩解。隨著系統性復健，肌力逐步恢復，目前下肢功能約恢復8至9成，不僅成功辭退外籍看護，也重新踏上跑步機與腳踏車，重拾自主生活。

為感謝醫療團隊與信仰支持，劉承易連續3年挑戰白沙屯媽祖繞境，從苑裡到通霄、元長到北港朝天宮，每一步對他而言都是曾被宣判不可能的見證。他感性表示：「杜院長不只是醫師，更像是把我從黑暗裡拉回來的貴人。」

醫療團隊指出，該案例顯示，即使長期癱瘓，透過正確評估與先進神經重建技術，仍有機會改善功能與生活品質，為過去被視為「無解」的癱瘓患者，開啟新的治療可能。