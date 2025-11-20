《奇蹟鳳仙花》金馬影展獲好評 女性專屬免費特映場開放報名

日本原創動畫電影《奇蹟鳳仙花》在本屆金馬影展放映後大獲好評。（ 羚邦亞洲提供）

日本原創動畫電影《奇蹟鳳仙花》在本屆金馬影展放映後大獲好評，以細膩動人的劇情和溫潤的鏡頭，描繪今昔交織的時空，透過老人與花的對話，譜一段關於愛情與救贖的旅程，由滿島光、小林薰與戶塚純貴擔任聲優，入圍法國安錫國際動畫影展正式競選單元。

《奇蹟鳳仙花》由CLAP工作室操刀動畫製作，是導演木下麥與編劇此元和津繼《奇巧計程車》後，再度攜手合作的原創故事。敘述在一個孤獨牢房，垂暮的老年囚犯虛弱等待死神的緩步降臨。老人彌留之際，放置病床旁的鳳仙花竟開口說話：「真是可悲的一生啊！」

一句話喚醒老人深埋內心的過往，曾是叱吒黑幫的風雲人物，如今的他只能躺在牢房等死，回憶起過往與摯愛共築的美好片刻，那個陪他經歷風雨也不離不棄的女人，多麼希望能與她共度餘生。怎料自己一步步走上歧路，徒留說不出口的悔恨與遺憾。在生命的最後這一刻，他能否翻轉命運的棋局？鳳仙花是否願意再為他綻放一次美麗？

《奇蹟鳳仙花》主角的老年時期由小林薰配音。（ 羚邦亞洲提供）

這部動人心弦的《奇蹟鳳仙花》將於12月5日在台上映，片中為年輕與年老主角阿久津實配音的聲優分別為戶塚純貴和小林薰，他倆特地錄製影片向台灣觀眾打招呼。發行商羚邦亞洲公司將於下週在北、中、南舉辦三場專為女性觀眾舉辦的「女孩綻放場」免費特映會，分別是11月28日(週五)晚間在台北京站威秀影城、11月29日(週六)白天在台中大遠百威秀，以及11日30日(週日)白天在高雄大遠百威秀影城，預計邀請全台逾500位女性觀眾搶先觀賞。消息曝光後，北部場次已爆滿，目前中部(11/29 週六)與南部(11/30週日)白天場還有報名機會，有意者不要錯過。 確切放映時間、施行細則及辦法請關注羚邦官方臉書。

